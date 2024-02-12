Aynaya bakmak!

Alanyaspor, Fenerbahçe ile önce bir kafa kafaya oynayayım dedi, sonra gereksiz yere geriye çekildi. O kadar geriye yaslanır ceza sahana çekilirsen büyük takımlar gelir pozisyon yakalar, hakem de onlara yardım eder ve mahkum olursun. Fenerbahçe 2-1 öne geçtikten sonra herkes işin bittiği düşündü ama Alanya'nın golü bütün işleri bozdu. Alanyaspor 2-2'den sonra "Ben bu Fenerbahçe'yi yenerim kardeş"' dedi ve kafa kafaya oynamaya başladı. İşte o zaman Fenerbahçe'nin zayıf tarafı ortaya çıktı. Yani Fenerbahçe'nin arka tarafına gidersen bu sefer hücum hattı geri gelmek zorunda kalıyor ve yoruluyor. Zaten yaşlı adamları var haliyle adamları zorla koşturup yoruyorsun. Bu maç belki de Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna malolacak. Çünkü geçtiğimiz yıllarda da içeride verilen böyle maçlar şampiyonluğu belirliyordu. Aferin Fatih Tekke'ye, güzel top oynattı, oyunu çirkinleştirmediler ve 1 puanı söke söke aldılar.



Aslında İsmail Kartal, İrfan Can'ı tercih edeceğine neden Cengiz'i tercih ediyor anlamak mümkün değil. Çünkü İrfan Can çok değişik şeyler yapan kısa ve uzun oynayan bir oyuncu. Cengiz hep aynı işleri yapıyor, daha da kötüsü fizik olarak hazır olmadığı için rakibiyle fiziksel temaslara girip oyundan atılmayı bekliyor. İsmail Kartal, bazı tercihlerinde direterek takımı sahada diri tutamıyor. Bu maç psikolojik olarak da Fenerbahçe için çok kötü olacak öyle gözüküyor. Şimdi bir Ferdi Kadıoğlu'nu düşünün ne koşmuş neler yapmış? Bir de Tadic'i, Dzeko'yu düşünün. Bu ikisinin yanına bir kaç isim daha sayabilirim. Fenerbahçe'deki oyuncuların üzerine yük eşit binmiyor. Bazıları bazılarının sırtına binerek gidiyorlar! Alanyaspor son 10 dakika biraz daha dikkatli top kullansa 3'ü de bulabilirdi. Son anlarda karşısında Fenerbahçe olduğunu düşünüp oynadılar, bir Anadolu takımı var gibi düşünseler 3'ü atabilirlerdi. Bu iş böyle, psikolojik. Dün geceki maç için bir düz mantık yapalım. Fenerbahçelilerin hakeme söyleyecek bir şeyleri var mı? Bence yok. Zemine söyleyecekleri bir şey var mı? Hayır... Hava şartlarına söyleyecek bir şeyleri var mı? Hayır.... Seyirciye bir şey söylemeye hakları var mı? Hayır... Geriye ne kalıyor, aynaya bakmak!



Hakem yeni yetişen hakemlerden... Hata yaptı mı yaptı. Bence Fenerbahçe'ye çaldığı penaltı ucuzdu. Diyeceksiniz ki "Penaltının ucuzu pahalısı mı olur? Olur... Penaltı gibi penaltı mıydı? Değil... Bu pozisyona ceza sahası dışında faul verir misin, ben vermem. Aynı pozisyonlarda rakibe faul çaldı mı, çalmadı. Şunu söylüyorum bu genç ve yeni başlayan hakemlere... Örnek vereyim; Fenerbahçe ve Galatasaray stadında bu takımların lehine verdiğiniz penaltı ve faulleri, bu takımların aleyhine çalarım derseniz sizi alnınızdan öperim! Neden bu iki takımı örnek veriyorum? Çünkü ikisi kafa kafaya şampiyonluğa oynuyor. Bu dediğimi yaparsanız zaten bunların İstanbul'daki maçlarını size vermezler... Bu bence! Çünkü argoda bir laf vardır ya; Yemezler! Bir daha İstanbul yüzü göremez, Kayseri, Malatya gezer Anadolu'da seyyah olursunuz!