Rahat değiller gerginler

Kasımpaşa ikinci yarıda aynı tempoyu yapsa F.Bahçe'nin işi çok zor olurdu. İkinci 45 dakika başladığında sarı-lacivertlilerin 2-3 değişiklik yapması gerekirdi İlk 45 dakika oynanıyor, sahanın her tarafında Kasımpaşa var. İkili mücadelelerden çok iyi çıkıyorlar, çok iyi yardımlaşıyorlar, sahayı iyi parselliyorlar. Fenerbahçe ferdi, öyle olduğu halde bir iki pozisyon yakalıyor ama Kasımpaşa golü buluyor. İkinci yarı aynı tempoyu yapsa Fenerbahçe'nin işi zor. İkinci yarı başlıyor Fenerbahçe kadrosuna bakıyorum aynı. 2-3 değişiklik yapılması gerekiyor… Neden? Çünkü 3 futbolcu sahada yok. Kasımpaşa 11, Fenerbahçe 8 kişiyle oynuyor. Bu teknik adamın sorunu… Niye onun sorunu? Herhalde maçtan sonra konuşuruz. Sonra değişiklikler geliyor, Fenerbahçe biraz kımıldıyor. Kasımpaşa'da da normal olarak yorgunluk başlıyor ve Fenerbahçe pozisyonlara giriyor artık. Ancak yine de öyle dört dörtlük pozisyonlar değil. Nitekim beraberlik golü firikten geldi. İkinci yarı hazırlanıp yapılamayan iki-üç pozisyon var. Sarı-lacivertli futbolcular, sahada rahat değiller, gerginler. Hele hele kendi seyircileri önünde.

Hakem Cihan Aydın çok sakin bir maç yönetti. Yeni hakem olmasına rağmen baskıya boyun eğmiyor, oynatmak istiyor. Bunun için de bazı pozisyonları kaçırabiliyor. Ben bunlara razıyım. Bunlar bana nur nimet geliyor. Daha arkada çok bekleyenler olduğunu söylüyorlar. Dedim ya çöreklenenlerden kurtulmak lazım. Adaleti yani hakemleri Türk futbolunda düzeltemediğin sürece hiçbir şeye varamazsınız. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda çekim yine iyi değildi. Topun yönü değişiyor gibi öyleyse zaten penaltı.