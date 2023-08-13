Uçaklar tahtaya takıldı!

Transfer ayının başladığından bugüne kadar devamlı uçak indiren takım Galatasaray. Dün gece bu uçakları çok indiren takımın karşısında, transfer tahtası kapalı olan bir takım vardı. Tahta kapalı ama uçaklar o tahtayı geçemediler. Bu yazıyı yazmaya başladığımda dakika 86'ydı. Kayserispor'un taktiği belli. Ceza sahasını terk etmiyor, orta sahayı da geçmiyordu. Fırsat buldukça kontratağa çıkıyorlar. Peki böyle bir takıma karşı rakibin ne yapması lazım? Aut çizgisine inecek, şut atacak, verkaç yapacak, çalım atacak ceza alanı civarında. Peki Galatasaray bunların hangisini yaptı? Şut atmaya kalktılar atamadılar. Aut çizgisine inmeye kalktılar yapamadılar. Verkaç yapmaya kalktılar yapamadılar. Hücum ettiler gözüktüler ama yaptıkları hücum yalandı.

Kimse kusura bakmasın bu kadar transferden sonra "Yedek kulübesi de neredeyse bir takım" diyorsan bu takımın daha farklı futbol oynaması gerekirdi. Galatasaray oynuyor gözüktü o kadar. Oynayamadı veya Kayseri oynatmadı. Kayserispor kalecisi ben kendime çok hakimim havası veriyor ama bu tarz oynamaya devam ederse bir kaç maç sonra bu takımı yakar. Rahat oynamak başka futbol ukalalığı yapmak başka. Çünkü sen son adamsın yapacağın en ufak hatada takımını da yakarsın.

Herkes şunu diyebilir; Sezonun ilk maçı. İyi tamam da Galatasaray Avrupa'da kaç tane maç oynadı? Rakipleri Kayserispor'dan daha zayıftı. Ama ne olursa olsun maç yapmak önemli bir olaydır. Yani Galatasaray resmi hem de eleme maçı oynayarak geldi. Kayserispor özel maçlar oynayarak geldi. Ancak şu var, sezon başı telafi ederiz, edebilirlerse! Bu sene Galatasaray ve Fenerbahçe, diğerlerine göre transferle makası açtılar. Bakalım bu makas lige yansıyacak mı ama futbol sahada oynanıyor, uçak indirmekle olmuyor veya çilekle kirazla da olmuyor. Onları çok konuşur hava yaparsan çileği, kirazı değil ayvayı yersin