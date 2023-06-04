Bitse de gitsek

Kümede kalan takımların top oynamaya niyeti yok. Bırakın maçlardaki iddiayı bu takımlarda oynayan futbolcular antrenmanları bile zor yaparlar. Beşiktaş'ın ikincilik iddiası var. Onun için asılıyor, çünkü onların bir hedefi var. Bu hafta tamam bütün maçlar aynı gün, bir tek GalatasarayFenerbahçe ertesi gün. Gelecek hafta hepsini aynı güne koyarsanız topçular da rahatlar, seyredenler de basın mensupları da. Beşiktaş rahat rahat oynadı, rahat rahat kazandı. Çünkü karşısında oynayan Kasımpaşa ligi bitirmiş. Düşünün düşme hattında olsa bu maç nasıl olurdu. Ama maalesef. İşte Alman Ligi'ni seyrediyorsunuz, orta sıralardaki Mainz şampiyonluğa giden Dortmund'un yolunu kesti, Bayern Münih şampiyon oldu. Bizde bu 25-30 senede bir oluyor. Aboubakar geldikten sonra Beşiktaş toparlandı. Siyahbeyazlılar gol atıyorlar. Ama seneye bu defans anlayışıyla oynarlarsa çok gol yerler. Şu anda yediklerinden fazlasını atıyorlar. Ama gelecek sezon her şey farklı olacaktır.



Bakıyorsunuz Trabzon'da seyirci az, Kasımpaşa'da seyirci az Ümraniye'de yok gibi. İşin enteresanı bu sene bir İstanbul takımı daha olursa buyrun seneye İstanbul Ligi'ne. Seyircisi olan takımlar ligde yoklar Seyircisiz takımlar belediyelerin de desteğini alarak yukarı geliyorlar. Ama tat vermiyorlar. Bakalım seneye bu lig nasıl olacak. Zaten topal bir ligde oynuyoruz. Maalesef planlamalar da rezalet. Aynen bu sen finalde olduğu gibi. Salı-çarşamba maçlar koymuşlar. Federasyonun bu, futbolun bu, seyircin de bu. Çok da fazla bir şey beklemek hakkın değil. İnsan bu yazıyı yazmakta bile zorlanıyor. Düşünün 6 tane gol var. Yazıyı yazarken maç 4-2. Dakika 92 Maçı yazmakta zorlanıyorsunuz. Beşiktaşlı futbolcular biraz kıpırdıyorlar, Kasımpaşalı futbolcular bitse de gitsek diyorlar. Aynen bizim gibi basın mensupları da bitse de gitsek diyor.