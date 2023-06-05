Çatır çatır!

Galatasaray geçen hafta şampiyon olmuş, tüm hafta eğlenmiş. Sadece iki idmanla çıkmışlar maça. Fenerbahçe'ye bakarsak rakip Galatasaray! Rakip Galatasaray olunca isim olarak önemli, buradan mağlup çıkmayacaksın. Hem de ikincilik de önemli, daha da önemlisi haftaya pazar Türkiye Kupası finali var. Ancak sarı-kırmızılılar sahaya sanki lig yeni başlıyormuş gibi çıktı, çatır çatır oynadı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın bu temposuna cevap veremedi. İki takım arasındaki fark çok net bir şekilde gözüktü. Aslında Fenerbahçeli futbolcuların çatır çutur mücadele etmeleri gerekirdi. Bu Fenerbahçe'yi gördükten sonra kupa finali için iyi şeyler düşünmüyorum. Çünkü Başakşehir önceki gün genç oyuncularla Adana Demirspor'u yendi. Başakşehir'de Emre, bir hafta sonraki kupa finalini düşünerek oyuncuları oynatmadan dinlendirdi. Fenerbahçeli oyuncular ise sahada oynayarak dinlendi.

Galatasaray bu sene ligi hak etti. Zaman zaman sallandı ama genelde iyi şeyler yaptılar. Okan da bu takımı güzel idare etti. Zaniolo iki hafta evvel çok gereksiz ve futbol aptallığı çerçevesinde yaptığı hareketten atılmıştı ama dün gece Okan Buruk onu yine sahneye sürdü. Hiçbir yerden istihbarat almadım ama Mancini, Okan'ı aradı herhalde. "Ben bu oyuncuya sana yolladım. Tamam bu çocuk haşarı ama ben bunu milli takım kadrosuna aldım, sen de oynatsan" demiş midir acaba? Hiçbir şey duymadım ama büyük ihtimalle böyle bir konuşma geçmiştir. Adam tepeden tırnağa futbolcu ama arada kontaklar atıyor. Galatasaray'da görevini yapmayan oyuncu yoktu. Bilmiyorum dikkatinizi çekmiştir herhalde dün gece 22 futbolcu içinde hiç hareket etmeden, kendi kendine ısınan hiç zorlanmayan bir isim vardı. Kim o, Muslera! Allah'tan hava sıcak, soğuk olsa zatürre olurdu. Yani bu cümleden siz bu derbinin nasıl geçtiğini daha iyi anlarsınız. Türkiye'nin iki büyük takımı oynadı ama maalesef hakem bu maçın hakemi değildi. Bu arkadaşı FIFA yaptılar ama bu ikinci sınıf bir hakem. Sahada hareketleri, konuşmaları, yürüyüşü, koşuşu her şeyi ofsayt veya ofsaytımsı!