Küçük - Dündar

9 Nisan 2022; Uğur Dündar, Fenerbahçe'nin, Divan Başkanlığı'na seçildiği tarih… Bu yazıyı yazmak için o günden bu günde bekledim. Hatta bu tarihe üç gün daha koyun. Neden üç gün? Bu seçim yapılmadan 3 veya 4 gün önce diyelim. Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına önce Vefa Küçük sonra Uğur Dündar çıktı… Sabah kalktım, bir baktım; Vefa Küçük'le İsmail Küçükkaya Divan Başkanlığı'nı konuşuyorlar. Dikkatle izledim, iyi ki izlemişim.



Tam programın sonunda Vefa Küçük İsmail Küçükkaya'ya dedik ki; size 'Erman Toroğlu'nun kitabından sayfa resimlerini çektim, bunları Uğur Dündar'a sorar mısınız?' dedi ve kağıtları oraya bıraktı. Ben de dedim ki; hayda sabah sabah mal önüme düştü. Merakla Uğur Dündar'ı bekledim, 20 dakika sonra çıktı. İsmail Küçükkaya ile baya konuştular çok şey konuştular ama bu konuşma bittiğinde İsmail Küçükkaya, Vefa Küçük'ün bıraktığı Erman Toroğlu'nun kitabından paragrafları Uğur Dündar'a sormadı. Şimdi merak ediyorum! İsmail Küçükkaya unuttu mu bu soruları sormayı? Yoksa Uğur Dündar programdan önce Vefa Küçük'ü seyredip, 'Sakın Vefa Küçük söylediği ve kağıtlarını bıraktığı Erman Toroğlu'nun kitabından bana soru sorma dedi mi?' Merak ediyorum.



Şimdi sıkı durun Fenerbahçeliler… Hepinizi ilgilendiren bir şeyler yazacağım, nasıl yorum yaparsınız bilemem. O sizi ilgilendiriyor. Yıllar önce bana bir ihbar geldi. Aziz Yıldırım'ın sahte evrakla sahte bir rapor alarak askerlikten yırttığı olayın üstüne gitmeye başladım. Ben bu olayın üstüne gidip istihbaratları yaparken, Uğur Dündar beni defalarca aradı. "Erman'cığım bu yazıyı senden başka kimse yazamaz, bu adamın …" deyip, burada yazamayacağım ağıza alınmayacak cümleleri söyleyip… Çünkü bunları yazma şansım yok basın ahlak yasasına göre… En az 7-8 defa beni aradı, ben de 'hazırlıyorum, yazacağım' dedim. Beni ikinci bir arayan daha vardı; Ertuğrul Özkök'ün damadı olan Ercan Saatçi… Nitekim ben yazıyı yazdım. Aziz Yıldırım'ın ilk istifasıdır… Başkanlıktan istifa etti ve Hürriyet Gazetesi'ne gelerek, Ertuğrul Özkök'le tartıştılar. Fakat bakıyorum o Uğur Dündar, şimdi başka şeylerden bahsediyor. Bu yazıyı yazmak için bu günleri bekledim. Ve o günden beri de ne karşılaştım ne konuştum Uğur Dündar'la…



Bir tek şike davaları olduğu zaman beni aradı. 'Ne değişti sende Uğur Dündar' dedim. Hiç cevap veremedi ve telefonu kapattım. O günden sonra bir daha görüşmedik. Bakınız konuşmalar uçar, yazılar kalır. Yazdığım kitap orada. Vefa Küçük'ün içinden aldığı sayfalarda orada. Ben de Uğur Dündar da Türkiye'de yaşıyoruz. Arkadaşlar ya bir çizgide yürüyün ya da insanlara başka şeyler anlatmayın. Haa aklımdayken şunu da söyleyeyim; Atatürk benim kırmızı çizgimdir. Hayranıyımdır. Ama iki de bir Atatürk demem. Zaten yaşasaydı. Önce karşı taraftan değil, bunlardan ayıklama yapar. Bunları falakaya yatırırdı. Şimdilik yazacaklarım bu kadar. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, son iki yıldır hakemler konusunda çok doğru yorumlar yapıyor, teşhisler koyuyor. Şu ana kadar dinleyen yok. Eğer yeni seçilen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bunları dikkate almazsa seneye Süper Lig'i çok tuhaf ve enteresan maçlar bekliyor. Çünkü Beşiktaş Başkanı Çebi, çok doğru şeyler söylüyor ve ikaz ediyor. Seneye çok kimse bu sözlerin altında kalabilir. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum.