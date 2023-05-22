Müneccim değilim

Adana Demirspor, müthiş etkili başladı maça. 3-4 tane de iyi pozisyona girdiler. Ancak bir gol bulabildiler. Oynadıkları oyunun karşılığı değildi. Sonra Beşiktaş kımıldamaya başladı, yavaş yavaş da oyuna hakim oldu. Adana Demirspor'un mücadelesine tepki koydular ve golleri de buldular. Adana Demir atamazken, Beşiktaş girdiği pozisyonları değerlendirdi. Yani bir yerde maçın özeti buydu. Güzel bir mücadele izledik. İyi hareketler vardı. Yalnız şuna değinmeden edemeyeceğim; zemin mükemmele yakın güzel. Başka takımların da buradan örnek almaları gerekir. Ben futbolcuyken, Adana sahasının çimi için İncirlik hava üstünden yardım alındığını biliyordum ama kimin emeği varsa ellerine sağlık. O zaman top oynamak isteyen takımın şevki de artıyor. Nitekim dün iki takım da top çevirdiler, şutlar çektiler, biz de keyif aldık. Çünkü Türkiye'deki bazı zeminleri gördükten sonra bu bana çöldeki vaha gibi geldi.



90 dakikanın geneline baktığımızda hangi takım kazanırdı dersek Beşiktaş girdiği pozisyonlar, mücadele gücü, fırsatlardan faydalanma olarak galibiyeti hak etti. Adana Demirspor yöneticilerine teşekkür etmek lazım. Çünkü Adana seyirci olarak zor bir şehirdir. Böyle bir topluluğu bir araya getirmek ve böyle bir futbol oynanmasını sağladıkları için… Adana Demirspor hücumunda bariz gol şansı mıydı, sarı mı kırmızı mı olmalıydı o tartışılır… 90+5'teki penaltı da kaleci hatasını penaltı ile ödedi. Golü de yedi. Not: Gündüz Ümraniye- Ankaragücü maçını seyrettim. Resmen bir hakem faciası vardı. Mete Kalkavan'ı nasıl böyle maçlara hala veriyorlar. Allah ona yardım etti de Ankaragücü kazandı. Bu komiteler, bu hakemler, bu federasyon seneye de bunları yaparsa üzülerek söylüyorum sahaları birbirine katar, kardeşi kardeşe kırdırırlar. Geçen yıl söylediklerimizin hepsi bu sene oldu. Seneye çok daha kötü olacak. Ben müneccim değilim. Sadece tecrübeliyim. Ama bakıyorum, başta TFF olmak üzere olayın vehametinin farkında değiller.