Erman Toroğlu: İnanmış çocuklar

Maçın geneline net olarak şunu yazarız; Galatasaraylı futbolcular şampiyonluk olayına inanmışlar, iyi oynamak filan hepsi hikaye. Her pozisyonda 3-4 kişi ile rakibe ve topa basıyorlar.

Ve tam sahada bu bazen 7-8 kişiyle oluyor.

Rakip de bu baskıyı yiyince ne yapıyor, doğru pas yapacak arkadaşını bulamayınca ileri doğru vuruyor.

Zaten Galatasaray'ın da istediği bu. Her ileri vuruşta bir sarı-kırmızılı oyuncu kafayı vurup oyuna hakim oluyor.

Hiçbir an berabere de devam etseler, galip de olsalar defans güvenliğini bırakmıyorlar.

Galatasaray takımında rakibe ve topa basmayan oyuncu yok.

Buna Icardi ve Kerem dahil. Böyle olunca da başarıya doğru gidiyorlar.

Yalnız ortada Torreira diye bir adam var.

Adam, sahanın her yerinden rakibe karşı çıkıyor. Rakip için korku filmi gibi.

Daha da enteresanı kendisi sinirlenmiyor, rakibi sinirlendiriyor. Hakemden sarı kart alma riskini almıyor.

Her takıma hazım bir adam. Aldığını sonuna kadar hak ettiriyor.

Okan, oyuncu değişikliğinde 8-10 dakika geç kaldı.

Sivaslılar değişikliği yapınca hareketlenir gibi oldu ama Galatasaray'da oyundan düşenler vardı. Sonunda onları aldı.

Sivasspor'un sakatı çok, iyi tamam da; 5 tane yabancı oyuncu yedek kulübesinde oturuyor.

Bunları alıyorsan, oynayacaklar.

Yani fuzuli para vermişler.

Galatasaray için bir maç kaldı. Bu da onlar için büyük avantaj.

Hakem kötü maç yönetmedi ama ilk yarıda VAR çağırabilir.

Robin'in kartının kırmızı olma şansı vardı.

Bu maçın enteresan bir olayı daha var. MHK Başkanı Lale Orta'nın telkin edip, 'Bu hakemi üzmeyelim' dediği adam yine gözlemci (İsmet Arzuman) ama görevini yapan Erol Ersoy maç alamıyor.

Bu İsmet Arzuman, Hasan Doğan zamanında bu işlerden el çektirilmişti.