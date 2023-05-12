Götüren hakemler!

Akıllı, zeki, aptal!.. Herkes bilir bunun karşılığını. Ama şöyle kestirmeden izah etsek; akıllı insan her şeyi teferruatıyla düşünür, az hata yapar, başarılı olur. Bazen yolu uzun olur ama kazanır. Zeki insan; çok çabuk, başarılı işler yapabilir. Etrafındakiler onu önce hayranlıkla izler ama zekinin yanında akıllı olmadığı için hata yapar ve çok şeyler kaybeder. Aptallara zaten çok şey söylemeye gerek yok. Onlar ne yerse yesinler. Ne söylesen hikaye. Etraflarında dönüp dururlar, yardakçı olurlar, herkese önce kul-köle olurlar, yeri gelince de herkes ne kadar aptal olduklarını anlar... Geçen hafta cumartesi günü A Spor'da 90+1 programında bazı maçlardaki gözlemciler için konuşmalar yaptım. Ve dedim ki; bende belge de var! 2-3 gün hiç ses çıkmadı. Sonra MHK Başkanı, isim vermeden beni yalanlamaya kalktı. Programı seyretmeyenler için kısa bir özet yapmakta fayda var: Fenerbahçe-İstanbulspor maçı oynanıyor. Karşılaşmanın iki gözlemcisi var. Statta görev yapan İsmet Arzuman, evde televizyon seyrederek görev yapan Erol Ersoy... Fahiş hatalar yapılıyor, zaten herkes de bu karşılaşmayı hatırlıyor. Gözlemciler rapor tutuyorlar. Burada biraz duralım... Yeni gelen TFF Başkanı, hakemlerden memnun olmadığı için UEFA'da olmayan bir sistemi getiriyor, çift gözlemci. Bu şu demek; 'Gözlemcilere güvenmiyorum.'. Bu konuda ona hak veriyorum. Çünkü kimse güvenmiyor. Bu iki gözlemci kimse ile konuşmadan, buna MHK Komite üyeleri ve TFF yöneticileri de dahil; 3 saat içinde raporlarını yazacaklar ve TFF'ye gönderecekler. Bir tek şekilde konuşabilirler. Eğer koridorlarda sarı ya da kırmızı kart varsa onun için birbirlerini arayabilirler. Nitekim arıyorlar, konuşuyorlar. İsmet Arzuman, Erol Ersoy'a hiçbir şekilde hakkı ve yetkisi olmadan "Sen ne yaptın, raporunu nasıl yazdın. Siyahbeyaz hata yazdın mı?" diye soruyor. Ersoy da "Raporumu yazdım, 3 tane siyah-beyaz hata var" diyor... Arzuman, MHK başkanını arıyor. Diyor ki, Erol Ersoy üç tane siyahbeyaz hata yazacak. Bu sefer Lale Orta, Arzuman'a diyor ki "Söyle bu hakemi ezmeyelim, ona göre rapor yazsın." Erol'dan gelen cevap net; "Ben raporunu gönderdim." Zaten yazışmaları tablo olarak göreceksiniz. Bakınız İsmet Arzuman denen eski hakem, Hasan Doğan Federasyonu'nda Hasan Doğan tarafından o meşhur operasyonla kenara konan hakemlerden biri... Ne yapıyor bu vatandaş. Hakem aleminin dışına çıkıyor, 3 kulüpte menajerlik yapıyor. Bu şahıs tekrar gözlemciliğe, tekrar hakem alemine dönüyor. İşin rezilliğine bakın. Dönelim rapor işlerine.... Bu olaydan sonra Erol Ersoy bir daha maç alamıyor. Bitmedi; Lale Orta, Erol Ersoy'u UEFA gözlemciliğinden atıyor, kendini yazıyor. Hem de geldikten bir hafta sonra. Bu ne acele kardeşim. Treni mi kaçırıyorsun. Bunun gibi raporunu Lale Orta'nın istediği gibi yazmayan, Murat Ilgaz, Sabit Hacıömeroğlu ve herhalde Cem Papila'ya da görev verilmiyor. Yani görevini iyi yapanlar ceza alıyorlar, eyyamcılık yapanlar maçlara gidiyorlar! Bu olaydan sonra İsmet Arzuman biri derbi olmak üzere 4 karşılaşmaya gitti. Ey TFF Başkanı, sana sesleniyorum! Bu rezillik olduktan sonra, bu gözlemciler ve MHK Başkanını çağırıp, olayın ne boyutta olduğunu öğrendin mi? Elinde büyük imkanların var. İstersen bu üçlünün telefon görüşmelerine de ulaşabilirsin. Ey TFF Başkanı! Ben sana Ankara'da genel kurul salonunda daha başkan seçilmeden söyledim. Bu hakemler adamı kayığa bindirir, fış fış kürek çekerek, seni açığa götürüp denize atarlar dedim. Bundan önceki MHK Başkanları'nı da TFF Başkanları'nı da bu hakemler götürdü. Operasyon yapmak isteyen MHK Başkanları, operasyon yapılacağı andan itibaren gönderiliyor. İstifa ettiriliyor ama hakemler kalıyor. Hem de aynı isimler. Bu organizasyonun içinde bazı kulüp başkanları da var. Bu orta oyunu yıllardır oynanıyor. Nitekim bu başkanın da gidişi bunlardan olacak. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi yazının sonuna geldik. Erol Ersoy'la İsmet Arzumun'ın mesajlarını okuyacağız: Erol (Ersoy): İsmet (Arzuman) sarı kart takip formunu gönderir misin? Tamam göndermişsin. İsmet: Abi Lale başkanla görüştüm, 'hakemi destekleyelim' der. Bilgin olsun. Erol: Ben raporu gönderdim. Ey sevgili okurlar, bütün bunları okuduktan sonra, MHK Başkanı Lale Orta'yı hangi kategoriye sokarsınız. Akıllı mı, zeki mi, aptal mı? Kararı siz verin...