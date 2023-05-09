Hakem iyi maç yönetti

Galatasaray açısından korku filmi gibi bir maç… Başakşehir'in kaybedecek bir şeyi yok. Rahat oynadılar. Galatasaray'da dün gece yük her futbolcuya eşit binmedi. Hepsi iyi niyetle çalıştılar ama çoğu gerekeni yapamadı. Asıldılar… Başakşehir ilk yarı arkadan çabuk çıkarak Galatasaray orta sahasını çabuk geçti ama o arada da gol bulamadılar. İkinci yarı biraz daha Galatasaray'ın üstüne gitmeye başladılar, fakat fizik olarak eski Başakşehir değildi. Muslera'yı ikinci yarı anlayamadım. Kendine gelen topları arkadaşlarına atmak istiyor ama ya taca ya Başakşehirli futbolculara gidiyor. Muslera sezon başından beri yaptığı hatalardan ders almamış. Vakit geçtikçe Galatasaray'ın topa basması lazım, topu kullanması lazım ki rakibin direncini kırsın. Bunu yapacak adamlar Kerem, İcardi, Mertens… Mertens çok yoruldu, çıktı. Kerem, iyi niyetle çalıştı ama eski Kerem değil. Başakşehir'in defansını zorlamadı. Maçın son 20-25 dakikası tamamen kör dövüşü şeklinde geçti. Biri aldı topu ötekine verdi, öbürü karşı takıma verdi. Tamam Galatasaray gergin, Başakşehir de eski Başakşehir değil. Fizik olarak da iyi değil. Son dakikada Galatasaray'ın Başakşehir'in arkasında bayağı pozisyon yakalaması gerekirdi. Dün yolda gezerken Fenerbahçeliler şikayet ediyorlardı, hocam bu takım bize sürekli stent taktırıyor. Ama bu maçı seyreden Galatasaraylılar da herhalde bayağı stent taktırmışlardır. Hakem her zamanki gibi sakin, düzgün maç yönetti. Penaltı pozisyonunu görmesi zordu. Onda da VAR doğru ikaz etti. Dakika 90+6 olmuş Muslera yine taca atıyor. Arkadaşlarına atıp, uzaklaştıracağına.