Fizik farkı

İlk 20 dakika iki takım da uyuttu. Sonra Antalyaspor biraz oynamaya başladı. Pozisyonlara da girdiler, golü de buldular. Ama ikinci golü bulamadılar. Büyük takımlarla oynarken ikinci golü bulacaksın yoksa zorlanırsın. İkinci yarı Beşiktaş kımıldamaya başladı. Klasik Aboubakar golü. Sonra Beşiktaş pozisyonları yakalamaya başladı. İlk yarıdaki çabuk hücuma çıkan Antalyaspor yok. Aslında Beşiktaş'ın arka tarafı çok müsait. Ama fizik olarak siyah-beyazlılar vakit ilerledikçe daha fazla ayakta kaldılar. Antalya da oyundan düştü. Onlar da fizik olarak karşılık veremediler. Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, oyuncu değişikliğinde geç kaldı. Beşiktaş'ta ikinci gol geldi. Redmond yine iyi işler yaptı. Ama arkada Welinton var. Bu oyuncu maalesef büyük takım oyuncusu değil. Rakip takım biraz üstüne oynasa tam bir maden. Nitekim Beşiktaş 3'ü de buluyor ve rahatlıyor. Bu bariz gol şansı son haftalarda biraz fazla oluyor. Bu bir yorum işi tabii, tartışılır.