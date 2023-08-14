VAR maçı yönetti!

İlk yarıda Fenerbahçe zaman zaman iyi şeyler yaptı. Topu iyi kullanan oyuncuları var. Daha önce şunu söyledim; Fenerbahçe'nin maçlarına gidilir, heyecan verir, gol yer, gol atar... Hareketli oynuyorlar dedim. Gaziantep 10 kişi kaldıktan sonra rakip bozulacağına Fenerbahçe bozuldu. Gerekli işleri yapamadılar. Gol pozisyonuna giriyorlar ama gol pozisyonlarını da rahat veriyorlar. Ev sahibi ilk yarıda bazen iyi pres yaptı o vakit de rakip topları uzun uzun oynadı ve çok topu kaparak tekrar hücuma kalktılar. Zaten o sırada iyi oynuyor gözüktüler sonra bu presi yapamayınca rakip top çevirmeye başladı. Gaziantep 10 kişi olmasına rağmen daha rahat oynamaya başladı. Maxim bir pozisyona itiraz etti, hakem yanlış karar verebilir, sonra uzatıp sarıdan sonra kırmızı kartı gösterdi. O zaman insanın kafası karışıyor. Acaba Maxim, Gaziantep'ten ayrılmak mı istiyor? Böyle bir pozisyonda takımını 10 kişi bırakmak kabul edilemez.

F.Bahçe'de iyi oyuncular var ama daha tam bir takım havasını gösteremiyorlar. Biraz zamana ihtiyaçları var. Diyorlar ki Galatasaray ve Fenerbahçe çok transfer yaptı, ligi açık ara forse eder. Böyle oynarlarsa edemezler. Sezon başı diyoruz ama iki takım da Avrupa'da eleme maçları oynadı. Federasyon, hakemleri eğitiyoruz diyor ama bu arkadaş FIFA hakemi... Bir penaltı verdi. VAR doğru olarak olaya girdi, iptal ettirdi. Bir penaltı vermedi yine VAR devreye girdi penaltıyı verdirdi. Sahadaki hakem değil, maçı VAR'daki hakem idare etti. Ama şu da gözüktü aynı kartları F.Bahçe'ye veremedi ama Antep'e verdi. 57'de Ferdi'ye sarı kart kullanması gerekir ama kullanamadı. Benzer pozisyonlarda G.Antep'e kullandı. Tabi bu da federasyonun sorunu, yorumcuların değil... Acaba ileride kulüpler de hakemleri RTÜK'e şikayet ederler mi bilemem!..