Eğitim şart!

Maç başlıyor, ilk 10 dakika Rus Ruleti gibi.. Ama daha etkili Adana Demirspor gidiyor.

Bu arada F.Bahçe de, Adana Demirspor'un arkasını boş bırakmıyor.

Bir ara maç çok süratlendi.

O tempoda 90 dakika çok zor. Nitekim ikinci 45 dakikada oyun rolantiye girdi. 65-70'den sonra da 'golü atan kazanır' havasında bir maç oldu.

İki takım da doğru işler de yaptılar, tuhaf tuhaf işler de. Ama Jesus, bazı futbolculara çok pembe baktı. Daha evvel değiştirmesi gerekirdi. Adana Demirspor'un belli bir düzeni var.

Hiç bozulmadan devam ediyorlar.

G.Saray'ın son galibiyetinden sonra F.Bahçelilerde bir gerginlik olması doğaldı. Ama maç başlayınca bu işin bitmesi lazım. Fakat maalesef bunun olmadığı görüldü.

İlk 45 dakika çok kontrolsüzdü.

Bu durum haliyle hakeme de yansıdı.Nasıl? Hakem mümkün olduğu kadar oyunu oynatmaya gayret etti ama futbolcular hakemin bu gayretine ayak uyduramadılar. Her pozisyonda faul kararı istediler.Her pozisyonda hakeme itiraz ettiler.İkinci yarı hakem de biraz frene basmaya başladı. Öyle olunca da futbolcular da dinlenmeye başladılar.Dinlenmeye başlayınca itiraz adetleri de düştü, maç sakinleşti.Bizler maç süratli oynansın itiyoruz, taraftar olarak seyrettiğimiz için hep kendi lehimize karar verilsin istiyoruz. Karar vereceğiz; maçlar ya tempolu oynanacak ufak-tefek fauller olacak, ya da hakem maçı rosto gibi doğrayacak.Biz de bol bol hakeme sallayacağız.Biz ikinciyi istiyoruz. O zaman da şikayet etmeyeceğiz.Maçın genel görüntüsü beraberlikti.Hangisi alsa, diğerine haksızlık olurdu. Mert Hakan eliyle- koluyla mı aldı, yoksa net gol müydü? Buna VAR karar verdi.Hakem gitmedi. Peki pozisyon yoruma açık mıydı, net miydi?Ben olsaydım, hakemi çağırırdım çünkü yoruma açık bir pozisyondu.O zaman hakeme ne gerek var, tribünden VAR'lar maçları idare etsinler.

Hala ısrar ediyorum, bu benim görüşüm.. Ama Jesus'un düşüncesi ise tam tersi.. Nedir bu; Arda F.Bahçe'de ilk 11'de başlar, sonra oyundan çıkar. Hele de böyle bir maçta!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın

Öyle yardımcılar var ki, 1.5-2 metre ofsayttan bayrağı çekmiyorlar, bekliyorlar. Öyle yardımcılar var ki, ne olduğu beli olmayan pozisyonda bayrağı çekiyorlar, ve o pozisyon gidiyor gol oluyor. Dün akşam olduğu gibi. Bıçak sırtı pozisyonlarda bekleyin arkadaşlar.1-1.5 metreden kaldırın, çünkü sonra sakatlık oluyor. Örnekleri çok...Sizi eğitimlerinizi farklı farklı yerlerden mi alıyorsunuz. Birilerinize herhalde Kulüpler Birliği'nin babaları veriyor, birilerinize ise Federasyon'un getirdiği babalar!