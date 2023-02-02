Ya Icardi olmasaydı!

Maç başlıyor Galatasaraylı futbolcular çok rahatlar.. Bu seyircini önünde "Biz Ümraniye'yi yeneriz havasındalar, hem de rahat yeneriz havasındalar." Aradan bir yarım saat geçiyor Ümraniye Galatasaray'ı hani halıyı ipe asarsın da sopayla döversin ya resmen öyle dövüyor. İnanın, maçı seyretmeyenler için söylüyorum, bu yarım saatte beş fark yapardı, inanılmaz goller kaçırdılar. Ve girdikleri pozisyonların çoğu diğerinin aynı. Galatasaray ilk yarı defans olarak çok kötü... Sol tarafı resmen koridor oldu. Oradan gelen bütün toplarda ya gol oldu ya kaçtı... İki-üç haftadır çok iyi olan Barış'ın on birde başlamaması hata... Bir de Barış her yerde, hem rakibe basıyor hem topa, rakibi de yıpratıyor. Galatasaray'da dün ilk 45 dakikada bu yoktu. Rakibe rahat rahat top oynattılar. Sonra ikinci yarı orta sahayı ele geçirdiler Daha sonra da Avoonou'nun ikinci sarı karttan atılması Ümraniye'nin gardını düşürdü.

Anlamak mümkün değil. Pozisyon orta alanda, rakip geçse ne olur? Ama senin sahada kalman önemli. Sen düşme hattındasın bir puan bile sana yeter... Vakit ilerledikçe haliyle Ümraniyespor'da yorgunluk başladı, kolay değil 50 bin kişinin önünde ve Galatasaray'la oynuyorsun. Şu bir gerçek İcardi olmasa Galatasaray ne yapar? Bence çok zorlanır. Çünkü adamın her tarafı futbolcu, hem takımı rahatlatıyor hem vuruşları çok iyi. Şunu diyebiliriz dün gece Galatasaray ipten döndü. Ama Okan Buruk ve futbolcularının bu maçtan büyük ders çıkarmaları gerekir ve aynı hataları yapmamaları gerekir. Eğer şampiyonluk iddiasına devam edeceklerse.. Genç hakem Cihan gördüğünü çalmaya gayret etti. Bu tarz seyircinin önünde bu tarz maçlara alışık olmayan hakem için iyi bir not. Zaten geçleri çıkarmak lazım. Çünkü eski kaşarlardan hem kulüpler bıktı hem de taraftarlar...