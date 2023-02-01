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Erman Toroğlu

Erman Toroğlu

01 Şubat 2023 | Çarşamba

VAR niye çağırdı?

Bu yazıyı yazmaya başladığımda dakika 85'ti.
Bu dakikaya kadar maçın genelinde Karagümrük daha kontrollü, daha etkili, ne yaptığını daha çok bilen takımdı.
Beşiktaş kopuk kopuk oynadı ama şunu da yazmadan geçemeyeceğim.
Bu dakikaya kadar aynı ikili mücadelelere Karagümrük aleyhine düdük çalan hakem Ali Şansalan, aynı pozisyonlarda Beşiktaş aleyhine çalamadı.

***

Maçın içinde de enteresan bir pozisyon var. Ofsayt mı, penaltı mı? Bir kere pozisyon net penaltı.
Ama ondan önce ofsayt var mı?
VAR hakemi çağırdı ama VAR hakemi neden çağırdı. Penaltıdan çağırması lazım, ofsayttan niye çağırsın?
Sonra bir düdükle oyun başladı.
Yani Türkiye'de bir orta oyunu oynanıyor ama bunun kokusu daha net bir şekilde çıkacaktır.

***

Şu bir gerçek Fabio Borini, Karagümrük'ün bütün akınlarını dizayn eden adam. Mükemmel işler yapıyor.
Siyah-beyazlılarda bu tarz bir oyuncu yok. Öyle olunca da Cenk'e ve Aboubakar'a istediği toplar gelmiyor.
Şenol Güneş'in Redmond ve Abobubakar'ı devre arasında çıkarmasına anlam veremedim.
Hani 1-0'a yatmak mı istedi, yoksa daha başka şeyler mi yapmak istedi çözemedim.

***

Karagümrük'te Diagne ikinci yarıda oyuna girdi bazı pozisyonlarda ağır kaldı.
Çabuk bir adam olsa kaleciyle karşı karşıya kalırdı.
Beşiktaş'ın defans anlayışı maalesef iyi değil.
Biraz ciddi oynayan bir takım çok pozisyona girer. Bir bakın Mert Günok Beşiktaş'ta oynamaya başladıktan sonra kaç net pozisyon kurtarmış? O zaman düşünün Mert kalede olmasın neticeler ne olurdu?

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Etiketler :
mert, VAR hakemi, Karagümrük, VAR, Aboubakar, Cenk, Beşiktaş, Türkiye, Mert Günok, Diagne, Şenol Güneş, Fabio Borini, Ali Şansalan

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