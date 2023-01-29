Okan Buruk’un hakkını verelim

Giresunspor ile Galatasaray arasında sıklet farkı var. Biri ağır sıklet, biri hafif sıklet ama hafif sıklet olan Giresun, iyi organize olmuş bir takım. Güzel mücadele ediyorlar ve bir şablonları var, onu oynuyorlar. Güçleri yeter yetmez ama bu takım biliyorsunuz, ne maçlar kazandı sezon başında büyüklere karşı. Bu tip takımlar tehlikeli takımlardır. Hafife almaya gelmez, özellikle küçük görmeye gelmez. Dün Galatasaray, rakibini küçük görmedi. Sahada kavga etmeyen, mücadele etmeyen futbolcuları yoktu. Yani futbol topunu ayaklarının burnuyla oynamadılar. Rakibe saygı gösterdiler ve haklı bir galibiyet aldılar. Kolay değil, bu kadar seriyi yakalamak. HHH Sarı-kırmızılıların bir avantajı, futbolcular birbirlerini artık iyi tanıyorlar. Çok çabuk, bakmadan topun yönünü değiştirip hızlı hücuma çıkıyorlar. Haliyle de o zaman fark sahada gözüküyor. Giresun nemli bir kent. Yağmur çok alır ama sahanın zeminine bakın, bir de dönün başka şehirlerdeki, mesela Antalya'nın zeminine bakın. Demek ki buradakiler ciddi çalışmalar. Onlara tebrikler… Sarı-kırmızılılarda kadro geniş, girenle çıkan fazla fark etmiyor ama Okan Buruk'un da hakkını verelim, bu kadroyu doğru kullanıyor. Forma adaletini de iyi yaptığı zaman sorun çıkmaz. Hakem için fazla bir şey söylemeyeceğim. Çünkü babalıoğullu şekilden bir hakem. Eh işte, kolay maç olursa idare ediyor. Yoksa zor maçı çözecek bir adam değil.

Huzursuzluk var

Hatayspor altlarda geziniyor, Trabzonspor da yukarıya tırmanıp, üst tarafta yani Süper Lig'in kaynak tabakasında kalıp sonunda da kaymağı yemek istiyor. Trabzonspor bu mücadelesiyle bırakın kaymağı, çökelek bile yiyemez. Hatayspor, 90 dakika boyunca çok akıllı futbol oynadı. Doğru akınlar yaptı, inanın son topları biraz dikkatli kullansalar, Trabzonspor tarihi bir hezimet yaşardı. Bu takımın şampiyonluk umudu bence hayal. 3-4 olurlarsa çok iyi sonuç. Çünkü bu takımda bir şeyler var ve bu şeyler yüzünden bordomavililer bu sene bir türlü istenilen futbolu oynayamıyor. Bir iki kımıldıyorlar o da iç sahada sonra yine yoklar. Bunun sebebini de Abdullah Avcı çözer... Ama Avcı, "Kardeşim ben iyi çalıştırıyorum, her şeyi yapıyorum ama olmuyor" derse o zaman sorunu yönetim kurulu çözer. Ama şu gerçek; bu takımda bir huzursuzluk ve takımsızlık var. Nasıl bir tanımsa, işte öyle bir şey! Trabzonspor'un ne sahaya ne zemine ne seyirciye ne de hakeme söyleyecek en ufak bir şeyi yok. Hatayspor çıktı, çatır çatır futbol oynadı. Çatır çatır mücadele etti ve çatır çatır yendi.