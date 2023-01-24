Hakem olmaz!

Maç başlıyor. Fenerbahçe sezon başındaki gibi araya toplar, çabuk hücumlar, rakibi bunaltıyorlar. Güzel hareketler de var. Ama vakit geçtikçe tempoyu kaybediyorlar. Ümraniye'nin hedefi belli, oyunu yavaşlatmak arkayı kalabalık tutmak, Fener'in temposu nu düşürüp araya top atıp gol bulmak. İkinci yarı bunu bayağı yaptılar, başarılı da oldular. Fenerbahçe öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. Orta alanda Valencia ile Batshuayi istedikleri topları alamıyor. Bu sefer orta sahaya gelip top çıkarmaya çalışıyorlar. O zaman da hücum gücü zayıflıyor.

Yalnız Valencia ve Ferdi dün gece müthiş oynadılar. Galatasaray 2-1'lik skorlara alışmışken Fenerbahçe de yavaş yavaş 2-1'lik sonuçlara alışmaya başladı herhalde. Fenerbahçe zaten tuhaf rakiplere karşı maçlar kaybetti. Mesela Ümraniye maçı 3-3... Giresun karşılaşması içerde 3 puan kayıp... Ama şu da bir gerçek; Bu teknik adamın enteresan bir şekilde Arda Güler ile psikolojik mücadelesi var. Bu Fenerbahçe kadrosunda çok net söylüyorum Arda ayarında iyi ve doğru top kullanacak başka bir orta sahası yok. Jesus, yorum yaparken tuhaf tuhaf cevaplar vermeye başladı. G.Saray öne geçip maçları daha evvel oynayınca Jesus da paniğe kapılmaya başladı.

Sarı-lacivertli defans, rakip çabuk çıkınca dün akşam olduğu gibi golü kalelerinde gördüler. Tamam, Umut Nayir'in de topa vurma becerisi var ama Fenerbahçe defansının da duruş beceriksizliği var. Devamında Altay'ın tabii... Altay için bir şey söylemek gerçekten zor hem de bir kaleci seyirciyle karşı karşıya geliyorsa o kelecinin işi çok daha zor. Çünkü sahadaki son adam... Uzatmanın sonuna doğru top Batshuayi'de... Batshuayi topa hakim, rakibini arkaya alarak müdahale etme şansını yok etmek istiyor. Ama arkadan gelen rakibi yakasından çekip gerisinden gelerek Batshuayi'yi arkaya alıyor ve topu sürüyor. O top sonra da gol oluyor. Pozisyon net faul... Ama sen bu faulü görüp orada çalmazsan sonra da VAR'a girip gol de VAR'dan dönerse, çarşı karışır ve sen hakem olarak inandırıcılığını kaybedersin. Bu adamdan hakem olmaz. Bunlar babadan oğula torpilli dediğimizde derdimizi anlatamıyoruz.