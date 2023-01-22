Zekası da süper

90 dakika boyunca Antalyaspor, Galatasaray'a teslim olmadı. Elinden geldiği müddetçe iyi mücadele ettiler. Kolay değil bu kadar seyircinin önünde hele bir de rakibin Galatasaray olunca. Sarı-kırmızılılar ilk yarı çok etkili futbol oynamadılar. Hani o beklenilen hareketleri yapamadılar. Çünkü Antalyaspor onlara bu imkanı vermedi. Alanları iyi kapattılar. Çabuk çıktılar. Galatasaray defansına zor anlar yaşattılar Galatasaray'ın iki büyük silahı var. Biri Muslera, biri İcardi. Atan ve tutan misali. İcardi yine müthiş bir gol attı. Adam ayaklarına da hakim, kafasına da... Yalnız kafanın o vuruşu değil içindeki zekası da mükemmel. Hem rakipten önce düşünüyor hem de kendi arkadaşlarından.

Tabii rakibi bir kenara bırakalım kendi arkadaşları onun ne istediğini bazen anlayamıyorlar. Bu onu sinirlendiriyor. Bunu hissediyorsunuz ama herhalde o da diyor ki "Ne yapalım şartlar bu". Yanında kendi ayarında 3-4 futbolcu olsa İcardi çok daha faydalı olur. Antalyaspor 5 eksikle sahaya çıktı. Eksik oyuncuları da bayağı iyi oyuncular. Ama bir oyun şekilleri, oyun planları var. Düşme hattında olmayı hak etmeyen bir takım. Ama futbol bu. Puan cetvelinde buralarda mücadele edersen işin kolay olmaz. Rahat hareket edemezsin. Hakem Ali Şansalan'a fazla bir iş düşmedi. Bazı pozisyonları iyi devam ettirdi ama sonlara doğru sık sık düdük çaldı. Nedeni basit: Fizik olarak tam hazır değil. Koşamayınca oyunu durduruyor. Bu da skoru önde tutan takımın işine geliyor tabii ki.