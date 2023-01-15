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Erman Toroğlu

Erman Toroğlu

15 Ocak 2023 | Pazar

Seyirci sustu

Trabzon'da iki ayrı devre izledik. Bordo-mavililer, ilk 45 dakika çok iyi kavga etti, çok iyi mücadele ettiler, çok iyi yardımlaştılar. Maçın hakimi onlardı. Yine bir kaleci hatasıyla öne geçtiler. İstenilen Trabzon buydu. İkinci yarı yine eski Trabzon'a döndü. Arkada pas yapan, hücuma çıkamayan, pres yiyen ve devamlı defans oyuncularıyla rakibin mücadele ettiği bir oyun oldu. İşin enteresanı Trabzonspor ikinci devrede devamlı oyuncu değiştirirken Başakşehir değiştirmedi. Bence Emre burada hata yaptı. Çünkü Trabzonspor hep defans yapıyor ve yorgunluk var. İlk yarıda Trabzonspor'un seyircisi coşkuluydu. Ama ikinci devrede takım kıpırdamayınca onlar da sustular. Aslında seyirci o anda takıma lazım. Bazen ben bu teknik adamaları anlamıyorum. Rakip baskı yapmış, sahada pres yiyorsun ve çıkamıyorsun. Artık o son dakikalarda Hamsik'i koyacaksın. 6 puanlık bir maçtı. Konya'da Beşiktaş altın değerinde bir 3 puan aldı, bu maç da Trabzonspor…

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Etiketler :
Beşiktaş, Trabzonspor, Trabzon

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