Icardi farkı

Galatasaray'da sahaya çıkan kadro ufak ufak şekilleniyor. Birbirlerini iyi tanımaya başladılar, onun için de rahat top oynuyorlar. Tabi burada önemli olan; rakipleri Galatasaray'a karşı nasıl oynayacak? Eğer Galatasaray'a karşı hücum oynarsan, sarı-kırmızılılar senin arka tarafına çok kolay ulaşır. Bu durumda da iyi işler yaparlar, çünkü akıllı ve çabuk adamları var. Böyle bir takıma karşı 30-35 metrede takım olarak iyi defans yapacaksın, aldığın toplarla çabucak çıkacaksın, o zaman pozisyon yakalayabilirsin. Hatayspor dün bunu yapmaya çalıştı ama yapamadı. Çünkü ellerinde İcardi ayarında bir futbolcuları yoktu. İcardi ne mi yaptı? Net iki gol attırdı!.. Galatasaray'ın attığı ikinci golde İcardi araya öyle bir top bıraktı ki sol açıktaki arkadaşına, bütün defans oyundan düştü. O gelen topu da Dubois çok güzel ortaladı, Mata'ya sadece kafayı vurmak kaldı. Yani; 100 üzerinden değerlendirecek olursak golün %50'si İcardi'nin, yüzde 30'u ortayı yapan Dubois'in, %20'si ise topu filelere gönderen Mata'nındı. İkinci yarı başladı, Galatasaray tempoyu düşürdü. Haliyle de Okan'a oyuncu değişikliği yapmak kaldı. Biraz daha evvel yapsa daha iyi olurdu bence. Mesela dün İcardi'yi sonuna kadar çıkarmadı Okan... Neden? Futbolculara en iyi kondüsyon tamam idmanla olur ama maçta bu tavan yapar. Okan da İcardi'yi dün akşam böyle kullandı. Birkaç tehlikeli yerde Muslera da kaleciğinin inceliğini gösterdi. Hakeme gelecek olursak; yeni yeni sahne almaya başladı. Ufak tefek faul olabilecek pozisyonları oynatarak iyi yapıyor. Yerde yatan futbolculara bakmıyor bile, bu da güzel. Bir pozisyonda arkadan çeken oyuncu için sarı kartına başvurabilirdi ama vermedi. Hakemin en büyük hatası topun önünde oynuyor, gerisinde oynamıyor ve futbolcuların pozisyonlarını engelliyor. Sonra da pozisyondan kaçmak için uğraşıyor. Galatasaray kazandığı son 8 maçını 3 gol ortalamasıyla oynadı. 24 gol attı, kalesinde sadece 4 gol gördü.