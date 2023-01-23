Makas açıldı

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İstanbulspor, Trabzonspor'un; Trabzonspor da İstanbulspor'un rakibi değil... İstanbul öyle bir sahaya çıktı ki; ilk 45 dakika hiç hücum etmeden mücadele ettiler! Nerede ettiler bu mücadeleyi, kendi ceza alanları ile santra yuvarlığının kendi tarafında olan alanı arasında... 11 İstanbulsporlu vardı bu alanda... 10 kişi de Trabzonsporlu, etti 21 kişi. Tamamen kör dövüşü. Arada bir gol. O da karambol... Düşünün hava soğuk olsa Allah muhafaza Trabzonspor kalecisi kesin zatürre olurdu. Allah'tan Trabzon'da hava biraz yumuşak da bir şey olmadı. İstanbul'un sarısiyahlıları dediler ki 'pas yapalım sonra bir iki pozisyon yakalarız bir tane de atarsak işi götürürüz.' Bizim 40 sene evvelki futbol kültürümüz böyleydi. Avrupa ile takımlarımız arasında makas gittikçe açıldı ama iyi olmayan bizim ligimizde de makasın aşağısı ile yukarısı arasında bayağı açık olması. Bunun nedeni ne? Federasyonların yönetimi. Akşam yatıyorsun, sabah başka bir karara uyanıyorsun. Sabah kalkıyorsun, akşam üstü başka bir karar alınmış. Sonuçta olacağı bu. İkinci yarı Trabzonspor, ceza alanı içinde etkili olabilecek oyuncuları aldı. Zaten arka arkaya da goller geldi. Yalnız şu var; Yusuf Yazıcı iyi futbolcu ama dün öyle bir hareket yaptı ki hakem kırmızı gösterse kimse bir şey diyemez. Zaten o hareketi yaptığı oyuncu sakatlandığı için oyundan alındı ama hakem Yusuf'u atamadı. Ama Abdullah Avcı uyanık, Yusuf'u kenara aldı. Hakemin yapamadığını Abdullah Avcı yaptı. NOT: Maçın ve son zamanların en güzel görüntüsü, koca Trabzon stadında rakip takım seyircisine ayrılan bölümde tek bir İstanbulsporlunun olması ve onun üzüntülü haliydi.