Fanatikler sahneye çıktı

Galatasaray deplasmanda galip gelince Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçını kazanması şart oldu. Dün gecenin önemli olayı Fenerbahçe açısından, Arda'nın ilk 11'de başlamasıydı. Fenerbahçe'de topu doğru kullanma açısından Arda'dan iyi oyuncu yok. Peki Jorge Jesus bu oyuncuyu ne yapıyor? 'Daha olmadı, fizik olarak hazır değil, sakatlanır' diyerek oynatmıyor. Futbolcu karpuz gibi yata yata olmaz; sahada oynayarak olur. Ne kadar antrenman yaparsan yap futbolcunun direncini bir yere kadar artırırsın. Futbolcunun direnci maç yapa yapa artar. Onun için de bu çocuğu ilk 11'de başlatmak lazım. Jesus dün gece oyuncusunun ne yaptığını herhalde gördü. Bütün pozisyonlarda çıkana kadar Arda vardı. Sonra yoruldu mu yoruldu. Çıkması mı lazım; evet. Ama bu futbolcudan ancak böyle faydalanabilirsin. Arda da kendine iyi bakar, iyi çalışır ve sakatlanmayı asgariye indirir. Çünkü bunları iyi yapan bir futbolcu sakatlanmaz.

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Valencia'ya zaten bir şey söylemeye gerek yok. Adam gol için yaratılmış. Hele bizim ligde leblebi gibi goller atıyor. Çok da efendi bir oyuncu. Rakiple oynamıyor, kendini yere atıp sahtekarlık yapmıyor. Birçok futbolcunun yaptığı gibi... Jesus'un penaltıcısı eğer Valencia'ysa topu Batshuayi almamalı... Takımın bir penaltıcısı vardır ve topun başına o geçer. Jesus bu kadar sinirlenip saha içine haber gönderdiyse bu daha önce konuşulmuş bir olay. Batshuayi'nin topu alması o zaman yanlış. Her topu alan penaltı atacaksa o takım yanar. Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin rakibi değil. Ellerinden geldiği kadar mücadele ettiler. 'Acaba puan alabilir miyiz' dediler ama güçleri yetmedi. Fenerbahçe seyircisinin ne olursa olsun stadı silme doldurması lazım. 3 puanlı lig çok şeylere gebedir.

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Hakem konusuna fazla değinmeyeceğim; hakemlik fazla bir şey olmadı. Hakemlerimizin durumu ortada... Federasyon hala pansuman yaparak bu işleri düzeltebileceğini zannediyor. Kanayan yarayı pansumanla düzeltemezsiniz. Ancak ameliyatla düzeltebilirsiniz. Tekrarlanan penaltı vuruşunda maalesef fanatikler yine sahneye çıktı. Birisi kuralı çıkarıyor, diğeri başka bir kuralı çıkarıyor. Burada önemli olan atanla tutandır. Tutan kurala uymamıştır. Topa vurulurken iki ayağı da çizginin önündedir. Sen çizginin önüne çıktığın zaman topa vuranı rahatsız etmiş olursun. Açıyı kapatmış olursun. Müdahale etmiş sayılırsın. Tekrar kararı doğrudur.