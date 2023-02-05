Tren kaçıyor!

Beşiktaş yönetimi ve hocası, "Liderliğe oynuyoruz" diyorlar ama dün oynadıkları oyun ve yaptıkları mücadele şampiyonluk için yeterli değil. İyi maç olmadı, saha ağır, hava çok soğuk değil. Aslında futbolcunun istediği bir hava. Sivas, kendi istediği gibi oynadı Beşiktaş'ı da istediği gibi oynattı. Siyah-beyazlılar, hiç etkili olamadılar. İkili mücadelelerde Sivassporlu oyuncular daha fazla ayakta kaldılar. Maçın en net pozisyonunu Sivasspor yakaladı. Son dakikalarda hücum eden oyuncu, kaleciye fazla yaklaşınca pozisyonu kaybetti. Beşiktaş için son şanslar. Bu tip maçları alacaksın, bir de Antalyaspor ile oynayacağın tehir maçını alacaksın, o zaman liderliğe ortak olursun. Bakınız, liderlik için hem iyi mücadele lazım hem iyi futbol lazım.

İyi futbol oynamıyorsun, oynayıp oynamamak senin elinde olmayabilir ama iyi mücadele etmek senin elinde. İyi mücadele etmiyorsun. O zaman da kaderine razı olacaksın. Bugün oynanacak G.Saray-Trabzon maçına büyük bir tesadüf (!) Halil Umut Meler'i verdiniz. Bilgisayardan mı çıkardınız, yoksa torbadan kuş mu çıkardınız! Bu maçı da geçen sene el birliğiyle düşürdüğünüz Zorbay Küçük'e verdiniz. Aklın yolu bir ama sistem öyle yürümüyor. Sistem akıl dışı yürüyor, torpil yürüyor, iğrenç yürüyor. Bu maç bence Beşiktaş'ın şampiyonluktan çok uzaklaştığı maç olarak görülüyor. Yukarıdakiler çok puan kaybedecek sen çok kazanacaksın işte o zaman olursun. Futbolda var mı? Var ama bir de şu var, halamın bıyıkları olsaydı amcam olurdu!