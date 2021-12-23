Şaka gibi bir şey

Hayatımda sigara içmedim. Hayatımda iddaa oynamadım. Hayatımda kumar oynamadım. Hayatımda uyuşturucu kullanmadım. Ama bazı yerlerde arkadaşlarımla iddiaya girdim. O da para kaybetmeyi sevmediğim için. Eğer kazanma şansım büyükse iddiaya girdim. Dün gece Karagümrük 9 kişi kaldıktan sonra ve maç 1-1'ken birisi bana "İddiaya var mısın?" deseydi, "Bu maç 1-1 bitecek" diye kesinlikle girerdim. Çünkü eğer Fenerbahçe 9 kişi kalan rakibine karşı galibiyet golünü bulamıyorsa ve bu maçtan berabere çıkıyorsan bu Fenerbahçe takımı ölmüş demektir. İkinci yarı topu kanatlara indirdiler. Tamam peki; kenarlarda o topu kimler kullanacak. Sangare denen topçu; bakın futbolcu demiyorum topçu diyorum, ayağına alıyor, şişiriyor, rakibin üzerine git ceza alanına girmeye çalış, çalım at, adam geç, değişik bir şeyler yap. Bu sefer ne oldu? Karagümrük defansı, bu ezber hücumlarda aynen ezber oynayarak karşılık vermeye baktı. İnanın Karagümrük takımı hücuma çıkamadı. 25 metrede oynanan maçta Fenerbahçe, Karagümrük'e gol atamadı. Şaka gibi bir şey.

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İlk yarı oynanıyor Karagümrük öne geçmiş, defanstaki oyuncu Burak bir vuruşta ellerini kaldırarak havalanıyor ve koluna vuran top penaltı oluyor. Top onun koluna vurmasa direkt gol olacak, kaleci yerde hakem doğru kararla penaltı veriyor, kırmızı gösteriyor. Hadi diyelim Burak acele etti, daha maçın bitmesine 45-50 dakika var. Peki Caner'e ne demeli? Beyefendi hakeme itiraz ederken, herhalde orada kötü bir şey dedi atıldı. Bu tip futbolcular takım bozarlar. Tabiri caizse mecazi manada kullanacağım, mikroplar etraflarını bozarlar çünkü Karagümrük'te çok düzgün oyuncular var. Kafalarını 90 dakika mücadeleye takmış, yurt dışından gelmiş adam gibi futbol oynamaya çalışıyorlar. Ne rakibe ne hakeme karşı hareket yaptılar. Caner'in saha içi ve dışında bu kaçıncı olayı. Karagümrük bu futbolcuyu nasıl oluyor da oynatıyor. Bu tip futbolcuları, futbol aleminin dışına iteceksin. Dün akşam tabiri caizse takımını da sattı, arkadaşlarını da.

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Ancak bu tabir yapılır, bu tip insanlara ve tabiri caizse Fenerbahçe için fazla bir şey yazacak mıyım? Hayır çünkü Fenerbahçe diye bir takım ortalarda yok. Bir gün birileri meydana çıkarır mı bilmiyorum. Pereria gitti otobüsün en arka koltuğunda oturanlar sahaya çıktılar. Sahadaki teknik adam dediğin isim de Mesut'a bir şeyler söylerek oyuncu değiştirdi. Hakem maçta doğru kararlar verdi. Şu sıralar iyi gidiyorsun aynen devam et. Sahada kalan 9 futbolcuyu da tebrik ediyorum onlara ancak altın çocuklar diyebiliriz