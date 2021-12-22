G.Saray’ın hali yürekler acısı!

Futbolda bu iş böyledir. İki maç oynanıyor aynı anda. Galatasaray maçına fazla bakmıyorum sebebi basit. Çünkü Galatasaray'ın iddiası yok. Neredeyse düşme hattına inecek. Haliylen liderin maçına bakıyorsunuz. Orda da enteresan işler oldu. Güzel goller, ölümüne mücadele, güzel hareketler, ama kopuk kopuk.



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İlk yarı Trabzonspor iyi değil Altay derseniz onun belli gücü var belli bir planda oynuyorlar. Mükemmel bir gol attılar; vuruş golü. İkinci yarıda da 2-1'in üzerine bu sefer Trabzon gerildi, Altay 2-3 pozisyon yakaladı. Uğurcan müthiş oynadı. Trabzon sahadan galip ayrıldıysa kaleciye borçlu. Çok kritik yerlerde kritik hareketler yaptı. Yani kaleci bir takımın yarısıdır tezini dün Uğurcan sergiledi. Ama şu gerçek Bakasetas ile Nwakaeme olmayınca Tabzon'un hem estetiği hem oyun gücü eksiliyor. Bakasetas'ın attığı top ve ilk golü düşünün. Dün golcü Cornelius da çok çalışanların içindeydi; ama Hamsik denen beyni unutmamak lazım. Resmen takımı bilgisayar gibi idare ediyor.



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Geçen maçlarda Trabzonspor defans açısından daha topyekün hareket ediyordu. Dün kopuk kopuk oynayınca Altay pozisyon buldu. Belki de biz Altay'ı yeneriz dediler ama golü yiyince bu sefer Altay'ın direnme gücü arttı, Trabzon da istediği oyunu oynayamadı.



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Galatasaray karşılaşmasına baktım arada. Hali yürekler acısı. Teknik kadrosu en başta Fatih, zaten hakemler diye diye takımı da bitirdiler. Futbolcular dedik ki "Nasıl olsa Fatih hoca dahil bizi kusurlu bulmuyor, biz iyiyiz hakemler kötü." İşte dün gece Adana Demirspor "Al sana hakemler" dedi. Galatasaray başkanı ve yönetimi teknik heyet konusunda herhalde bazı uygulamalara geçeceklerdir.