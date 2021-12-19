Hakem siniri

Trabzon klasik oyununu oynadı, rakibe fazla pozisyon vermeden işini bitirdi. Bir yerde Hatay rakibiydi onu geriye itti. Yani üç değil 6 puan aldı. Abdullah Avcı oyuncuları yerinde kullandı. Nwakaeme yoktu ama yerine oynayan Djaniny golünü attı. Demek ki Abdullah Avcı'nın A ve B planı var. O gözüküyor. Haklı bir galibiyet aldılar. Bu maçta bir pozisyon var. Hataylı oyuncu ile Trabzonlu oyuncu ceza sahası içinde mücadele ediyorlar. Trabzonlu futbolcunun ayağı Hataylı'nın bilek tarafına geliyor ama şiddetli değil. Hataylı oyuncu o ayağı ile yere basıyor, ardından öteki ile de basıyor. Sonra aklına geliyor, herhalde 5 dakika sonra hissediyor, sol ayağını basmıyor ve kendini atıyor. Zaten VAR'da incelendiğinde de herhalde VAR'a gitmeye gerek görmediler.



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Sonra Galatasaray maçı başladı. Diagne iki tane net gol kaçırdı. Ve Başakşehir'in golü geldi. Bu gole Galatasaraylı futbolcular çok itiraz ettiler. Hem Okaka hem de Marcao kuvvetli oyuncular, fizik olarak etkililer. Başakşehir santrforu zaten kalçayı dayadı mı, adamı zor hareket ettiriyorsun. Marcao bir denedi ama kendini yerde buldu. Okaka'nın da bence burada faulü yoktu, sonra röveşatayı yaptı, golünü attı. Başakşehir ikinci yarı maçı çevirecek pozisyonları yakaladı. Ama paslardaki son tercihleri yanlıştı. Emre de oyuncu değişikliklerinde geç kaldı çünkü takımı 70'ten sonra yoruldu. Galatasaraylı oyuncularda aşırı bir sinir vardı. Hakem siniri. Bu onlara pahalıya mal olur, yarın çok oyuncu atılır. Sarı-kırmızılılar bir anda 4 oyuncu değiştirdiler, bence doğru yaptılar. Ya kazanacaklardı ya da tamamen kaybedeceklerdi. Hani vardır ya Türkçe'de 'ya herro ya merro...'



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Bu sıralarda sarı-kırmızılılar etkili olmaya başladılar ama arkada büyük açıklar verdiler. Son anda Başakşehir bir puanı kaptı gitti. İki puanı kaybeden bence Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar takım tertibinde ve rakibe göre oynamada kendilerini daha iyi hazırlamalılar. Hakem bir Feghouli'ye sarı kart gösterebilirdi, bir de üçüncü dakikada Kerem'e yaptığı hareket için Tolga'ya. Son dakikalarda da hakem ilk hareketi değerlendirdi ve ceza alanı dışından serbest vuruşu verdi. Burada da Başakşehirli oyuncunun isyanına anlam veremedim. Yaptığı hareket net sarı kartlıktı ve kırmızıya döndü. Demek ki son dakikalarda beyine gerekli oksijen gitmiyor.