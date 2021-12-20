Josef farkı

Bazı şeyleri anlamak mümkün değil. Josef de Souza, Fenerbahçe'de çok başarılı futbol oynadı. Tabiri caizse canını dişine taktı.

Sarı-lacivertli forma için terini sonuna kadar döktü. Hiçbir kötülük yapmadı Fenerbahçe'ye.

Ama sahaya çıkıyor, Fenerbahçe seyircisi onu ıslıklıyor. Souza maç mı sattı, tribünlere ters bir hareket mi yaptı.

Hiçbir şey yapmadı. Fenerbahçe seyircisi adamı çağırıp alkışlayacağına, adamı ıslıklamaya başladı. Adam 1 oynayacaksa 4 oynamaya başladı. Müthiş futbol oynadı. 2 de şahane gol attı. İşte size cevap dedi. Allah da onu yardım etti.

Mesut Özil top ayağına gelince iyi, onun haricinde bitik. Bir takım 1 tane Mesut'u kaldırabilir ama 2-3 taneyi kaldıramaz.

Fener teknik direktörü Pereira işini doğru yapamıyor. O artık kesin. Peki yönetime ne demeli? Ali Koç geleli kaç yıl oldu, kaç teknik direktör değiştirdi.

Haliyle de bütün stat dün "Ali Koç istifa" diye bağırdı. Bu saatten sonra Ali Koç, Fener'de dikiş tutturabilir mi?

Hayır.

Ali Koç başkan olduğunda Fenerbahçe'nin çehresi değişir, vizyonu değişir dedim, yanılmışım:

Ama yalnız beni değil herkesi yanılttı.

Fenerbahçe maçı kazansa hani acaba Trabzon'u yakalar mı diye düşünülecekti ama bence dün gece ikisi de bitti.

Dün akşamki maç iki tarafa da gitti geldi. İlk yarı Fenerbahçe daha doğru oynadı. İlerleyen dakikalarda aynı oyunu sürdüremediler.

Yoruldular. Pereira da oyuncu değişikliklerinde geç kaldı.

Beşiktaş teknik heyeti daha doğru zamanda değişiklikler yaptı. Dünkü futbola göre beraberlik doğru netice. Birisi kazansa diğerine yazık olurdu. Herkes Trabzonpsor'a çalışıyor. Ama Trabzonspor da doğru işler yapıyor.

Fırat'ın Fenerbahçe lehine verdiği penaltı tartışmaya açık. Yorum meselesi. İki türlü de hiçbir şey diyemezsiniz. Yalnız benim şuna ihtiyacım var. VAR'da bu işe karar verecek adam Hakan Ceylan. Hiçbir gün hakem olamamış bir isim.

Babası sayesinde oralarda geziyor.

Böyle bir maçta bu isme VAR'da görev vermek son derece hatalıdır.

Dün gecenin yıldızı ilk paragrafta olduğu gibi sahada pırıl pırıl parlayan Souza idi.