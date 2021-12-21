Peki siz neredesiniz?

Allah'tan futbolda VAR diye bir şey çıktı. Dünya futbolu VAR'dan evvel ve VAR'dan sonra diye iki dönemde konuşulacak. Sahtekar futbolcular, yanlış kararlar, maç satan hakemler, yardımcı hakemler dahil hepsinin pabucu dama atıldı. Eskiden böyle bir şey yoktu ne kulaklık vardı ne bir şey. Yalnıııııızz! Ey hakemler soyunma odasına gidene kadar kulaklığınızı çıkarmayın ve yukarı ile irtibatı kesmeyin. Halis Özkahya düdük çaldı, kulaklığı çıkardı, hakemliği bitirdi. Ey hakemler siz sahada görünüyorsunuz ama tünele girdiğiniz zaman görüntü yok. Çünkü size o içeriye girdiğinizde kapalı alanda hakaretler yapılıyor, gel gel yapılıyor. Temsilciler bunu yazıyorlar ve yazmıyorlar onu bilemezsiniz siz kimseye güvenmeyen, kulaklığı çıkarmayın, soyunma odasına gidene dek yukarı ile bağlantıyı kesmeyin. Şimdi gelelim sadede... Bir maç oynanıyor G.SarayBaşakşehir maçı... Hakem 29 yaşında taze, fırından yeni çıkmış, FIFA olmuş Zorbay Küçük. Bu genç hakem istikbal vadediyor. Pırıl pırıl bir çocuk ama G.Saray puan kaybedince bütün günahı onun sırtına yüklemeye kalkıyorlar. Koca 90 dakika Zorbay'ın yaptığı 2 hata var. Biri 3. dakikada Kerem'in ayağına basan Tolga'ya sarı kart göstermiyor bir de aynı şekilde rakibine basan Feghouli'ye. Koca maçta 2 hata bu. Ama maçtan sonra ortalık yangın. Herhalde emir Terim'den geliyor ki antrenör Necati basın toplantısında hakem diyor bana yalancı dedi. Olayın aslı şu: Soyunma odasına giderken antrenör Necati, hakeme diyor ki "sen benim futbolcuma lan demişsin." Cevap: "go" dedim yani 'yürü git.' Bunun üzerine Necati diyor ki "Sen benim futbolcuma yalancı mı diyorsun?" Zorbay'dan cevap: Evet. Yürüyüşe devam ediyor. Bu sefer Arda devreye giriyor. Bak diyor göreceksin basın toplantısında seni ne hale getireceğiz. Zorbay'dan cevap: Ne o bana da mı krampon fırlatacaksınız? Sonra olayları herkes biliyor. Olaylara şahit olan temsilciler bunları yazdı mı bilmiyorum. Ama yukarda Allah varsa mutlak doğru çıkacaktır. Sonra Fatih hoca çıkıyor, anlatıyor da anlatıyor hakemleri. Ya hoca sen geçen seneki takımına takviyeler yaptırdın, Romanya'dan tonla parayla topçu aldırdın ama takımın futbol oynamıyor. Diyebilirsin ki Türkiye'de hakemler kötü Avrupa'da iyi olduğu için yürüyorum. Peki o zaman sene Avrupa'daki maçlarda da sahaya girip topa vuruyor musun? Ve ya küfrediyor musun? Yani Türkiye'de bir orta oyunu oynanıyor. G.Saray ligde yok, Fener ligde yok, Beşiktaş ligde yok. Peki bunun sebebi ne? Çok net söylüyorum: VAR... VAR'ın biraz daha iyi olması lazım. Mesela Aydınus'u FenerBeşiktaş maçına veriyorsan Hasan Ceylan'ın bin yıldır hakemlik yapan ama hiçbir halt olmayan oğlunu VAR'a verme. O zaman da öyle bir penaltı olmaz. Haaa şurda bir 5 dakika duralım çay molası. Aydınus kaliteli bir hakem....di. Türkiye'de en iyisiydi. Kalite olarak Cüneyt'ten de daha iyiydi. Ama Cüneyt'in babası onu yedi. Şimdi o koşacak hali olmadığı için dedikoducu kadınlar, kaynanalar gibi sahada futbolcuyla konuşuyor. Siz zannetmeyin olayı izah ediyor. Çünkü koşacak hali yok, dinleniyor. 3 büyüklerin maçını idare ederken de son dakikaya berabere girilmiş ve o maçlar son 4 yıl berabere bitmiş neden? Çünkü Fırat hakemlikten sonra MHK'lerde görev alacak. 3 büyük istemezse zor görev alır. İşte Türkiye'de olay bu. Fatih hoca diyor ki Halil Umut Meler şöyle yaptı, böyle yaptı. Ya sevgili hoca, Meler şu anda Cüneyt'le beraber FIFA'da elit hakem oldu. Siz neredesiniz takımlar olarak? Hangi elitte oynuyorsunuz? Bak sana bir şey daha diyeyim. Ali Palabıyık'ı dile getirdin, bu Palabıyık'a bu hafta maç vereceklerdi duyumuma göre. Ama sen söyledin diye herhalde MHK Palabıyık'a maç vermeyi iptal etti. Not: Sevgili Fatih G.Saray'da görev yaptığı 11 yılda 41 maç ceza yemişsin, yani ortalama ligde 34 maç oynandığına göre bir sezondan fazla dışarda kalmışsın. Hep mi hakemler suçlu, hem mi rakipler suçlu? Fatih hep mi sen doğrusun? Bence biraz aynaya bak. Allah daha fazla versin Türkiye şartlarında şu anda 3 milyon para alıyorsun ayda. Ama orun karşılığını ver sakın tarihle yaşama. Mezarlıklar vazgeçilmeyenlerle dolu. Hırslı bir adamsın hep kazanmak istiyorsun kesin doğru ama karşıya darbe vurarak bunu için mücadele etme. Aynaya bak.

LÖW VE ALI KOÇ!



Fenerbahçe'de Ali Koç başkan Fener şampiyon' diyorlardı ama öyle olmadı. Koç geldiğinden beri kaç hoca değiştirdi şu anda da zoraki evlilik devam ediyor Vitor Pereira ile. Bakın zoraki diyorum. Bence Vitor olayı duydu, kovulmak istiyor, tazminat istiyor ve ona göre takım çıkarıyor. Duyumuma göre Löw ile Koç el sıkışmışlar, mukavele bile imzalanmış. Tekrar ediyorum: Duyumuma göre... Bunu ben duyduysam Vitor da duymuştur ama herhalde duygusal konuda anlaşamıyorlar yani euro'da.