Herkese şans verin

Beşiktaş'ta teknik direktör değişikliği olmadı. İlk yarı yavan bir maç, bakıyorsunuz; 'Bu maç berabere biter' havasında. Sonrası seyirci Larin'i ıslıkladı. Kenardaki teknik adam Larin'i oyundan aldı. Aslında Larin bayağı da çalışıyordu. Ama istediği topları alamadı.

Beşiktaş'ın kenarda duran teknik adamı bütün şartlarını zorlamaya başladı. Aslında Kayserispor 2-1 öne geçtikten sonra bu stattan rahatlıkla puanla ayrılabilirdi. Onlar 2-1 öne geçtikten sonar Beşiktaş'la kafa kafaya oynamaya kalktılar.

Fakat Beşiktaş'ın yaptığı oyuncu değişiklikleri onları bozdu. Ne zamandır oynamayan futbolcular sahada görev verilince başladılar gaza basmaya. Kayserispor da gardını açık tutunca, üst üste yumrukları yediler ve mağlubiyetle ayrıldılar.

60 dakikaya baktığınızda; 'Bu maç berabere biter' dersiniz, iki taraftan hangisi kazansa, diğerine 'Yazık olurdu' derdiniz. Ama Beşiktaş'ın son 15 dakikadaki oyuncu değişiklikleri resmen siyahbeyazlılara can suyu oldu ve bir anda işin rengi değişti. Büyük takımla hele İstanbul'da oynayacaksan çok akıllı ve kontrollü olacaksın. Yoksa dün akşamki gibi yanarsın.

Beşiktaş seyircisini tebrik etmek lazım. Böyle bir durumda stadı doldurdular. Seyirci, bu anlar da takıma lazım. İyi olduğu zaman herkes takımını teşvik eder.

Oğuzhan ve Güven girdikten sonra Batshuayi onlarla çok iyi anlaştı. Ve Beşiktaş'a geldiği günden beri ilk defa bu kadar verimli oynadı.

Bakalım bu maç artık kaybedecek hiçbir şeyi olmayan Beşiktaş'ı daha yukarılara taşıyabilecek mi?

Ama şu gözüktü; Beşiktaş'ın artık kaybedecek hiçbir şeyi yok. Bu kadroda herkese şans vereceksin, önümüzdeki sene ne yapacağının hazırlığını yapacaksın. Neşter vurulacaksa neşter vuracak, kol bacak kesilecekse onları yapacaksın.