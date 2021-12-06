Kulağı çekilmiş

Fenerbahçe tehlikeli ve zor bir zamanda dişine göre iyi bir rakip buldu karşısında... Bu şansıydı ve şansını da iyi kullandı. Her şeyden önce çok güzel goller attılar; tesadüf olmayan... Fenerbahçe Teknik Direktörü, elindeki bu Szalai'yi görünce utanmış mıdır; bilmiyorum! Bir de ikinci utanacağı adam var; Perkas... Onu tamamen kaybetti. Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu oynadığı sürece mükemmel mücadele etti ve mükemmel futbol oynadı. Gustavo takıma girince rakip takım, darbe alarak defansın üstüne geliyor. Öbür türlü Kadıköy'de gezer gibi defansın üzerine geliyordu rakipler...

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Pereira bir türlü takım iskeletini oturtamadı. Bir takımı kurarsın ve o takımda olmazsa olmazlar vardır. Saçma sapan; 'dörtlü hücummuş, üçlü defansmış' diye şeyler olmaz. Elindeki malzeme neyse ondan yemek yaparsın. Fenerbahçe'nin elinde iyi yemek yapacak malzeme var ama aşçı iyi değil. Tahmin ediyorum; Pereira'ya gerekli uyarılar yapılmış. Yedek kulübesindeki oturmasından da belli oluyor. Skor 4-0 olmasına rağmen kulağının çekildiği vücut dilinden belli oluyordu. Kimler çektiyse de doğru çekmişler. Serdar Dursun durmadı üç tane gol attı. Hem de birbirinden kopya goller. Demek ki kenarlardan toplar gelirse bu çocuk iş yapacak. Rakip Fenerbahçe için 'şans' demiştik. Maalesef Rizespor ligde şu ana kadar seyrettiğim en kötü takım... Hamza kendi takımının yapısını bilerek, Fenerbahçe'ye karşı maçın başında nasıl hücuma kalkıyor; inanamadım.

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Maçı TV'den seyrederken ilk yarı ekran pilot kameraya geçtiğinde top hangi sahadaysa o sahada kaleci hariç 21 futbolcuyu göremedim. Sen bu kadar açık alanda Fenerbahçe'yle mücadele etmeye kalkarsan sonun böyle olur. Büyük takımlarla İstanbul'da dikkatli oynayacaksın. Kabadayılık yaparsan ve gücünü bilmezsen tokadı yersin. Hakem için söylenecek bir şey yok. Zaten kolay bir maçtı. Kolay yönetti. Yalnız son zamanlarda şöyle bir olay var: VAR çıktığından bu yana artık maçı kimin yöneteceği hiç önemli değil! VAR da kim oturuyor, gazeteler onu yazmaya başladı. Çünkü maçları sahadaki hakemler yönetmiyorlar; korkuyorlar! VAR'dakiler yönetiyor.