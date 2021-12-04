Suçlu içerde

İlk yarı Beşiktaş Kasımpaşa'ya göre biraz daha iyi gözüküyor sahada. Golün haricinde iki tane daha atabilecekleri pozisyon var yan ortalarda. Kasımpaşa tutuk.

Kasımpaşa'nın tutuk olmasından dolayı Beşiktaş için net bir şey söyleyemiyorum. Çünkü Kasımpaşa bir Süper Lig takımı gibi oynamıyor ilk yarı. Acaba onun yüzünden mi diyorum Beşiktaş biraz daha iyi gözüktü.

Nitekim Kasımpaşa bu oyunu ile bu maçı döndüremez.

İkinci yarı başladı. Beşiktaş sahada hiç yok. Bütün toplar Kasımpaşalı oyunculara gidiyor ve bütün futbolu tam saha Kasımpaşa oynuyor. Peki bu toplar Kasımpaşalı oyunculara neden gidiyor da Beşiktaşlı oyunculara gelmiyor bana onu sorabilirsiniz.

Çünkü futbolun gereğini Kasımpaşalı oyuncular yapıyorlar ikinci yarıda.

Boşa çıkıyorlar, pas yapıyorlar, kaptırdıkları topları pres yapıp tekrar anında alıyorlar ve Beşiktaş bu Kasımpaşa'ya ikinci yarı hiç bir şekilde tepki gösteremiyor. Nitekim bağıra bağıra gol geliyorum dedi ve oldu. Eğer ikinci yarı bu Kasımpaşa bu Beşiktaş'ı yenmediyse, yenemediyse hatayı kendisinde arasın.

H H H

İnanın Kasımpaşa ikinci golü atsa 3-4 olur.

Demek ki Sergen ve iki yöneticinin toplantısı bir fayda getirmemiş Bundan sonra getirmeyeceği de kesin. Kasımpaşa düşme hattında ama ikinci yarıdaki oyunlarını oynarlarsa bir şeyler yapabilirler.

Tabi şunu da söylemek lazım; ikinci yarıdaki Beşiktaş gibi bir takımı da bir daha zor bulurlar.

Yönetim ve teknik heyet hakemlere, rakiplere, basına laf yetiştireceğine burada suçlu arayacağına kendi içlerine dönsünler, bu Beşiktaş enkazını ayağa kaldırsınlar.

Hakem hiç zorlanmadan düzgün maç yönetti. Futbolda benim anlamadıgğım bir şey var yıllardır:

Bu hakemi şu takım istemiyor şu hakemi bu takım istemiyor. Yok öyle bir şey çatır çatır vereceksiniz ve bu haftaki tayinler de bence yerinde.

Zaten yıllarca bazı hakemler bazı takımlara ters geldiler güya veya uğurlu geldiler!