Kartondan aslan

90 dakikanın sonunda Galatasaray için yazacağımız tek cümle şu:

Malumun ilamıdır.

Bu maçtan sonra lig Galatasaray için bitmiştir.

Fatih Terim devre arası hikayelerini bıraksın, La Fontaine'den masalları da bıraksın.

Bu Galatasaray takımı 31,5 yaş ortalamasıyla sahada oynuyor. Köy İhtiyar Heyeti gibi bir takım.

İnanılır gibi değil. Donk stoper oynuyor. Orta sahada Ömer, Belhanda ve Selçuk var. Belhanda ile Selçuk beraber oynadıklarında ikisi bir adam bile etmiyor. Yani Galatasaray zaten 10 kişi. Ömer'in de kapasitesi belli. İyi niyetli, koşan, mücadele eden bir futbolcu.

Galatasaray'ın orta sahasında oynayacak bir futbolcu kesinlikle değil. Ömer Bayram, Galatasaray için çok iyi bir yedek olabilir. Ama çocuk canla başla kapasitesi oranla çalışıyor. Böyle bir orta saha ile Göztepe'yi yeneceğim diyorsunuz.

Göztepe ilk yarı biraz ürktü. Baktılar ki karşılarındaki Galatasaray, kartondan aslan. Biraz gelmeye başladılar maç bir anda 3-4 olurdu.

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