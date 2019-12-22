Kartondan aslan
90 dakikanın sonunda Galatasaray için yazacağımız tek cümle şu:
Malumun ilamıdır.
Bu maçtan sonra lig Galatasaray için bitmiştir.
Fatih Terim devre arası hikayelerini bıraksın, La Fontaine'den masalları da bıraksın.
Bu Galatasaray takımı 31,5 yaş ortalamasıyla sahada oynuyor. Köy İhtiyar Heyeti gibi bir takım.
İnanılır gibi değil. Donk stoper oynuyor. Orta sahada Ömer, Belhanda ve Selçuk var. Belhanda ile Selçuk beraber oynadıklarında ikisi bir adam bile etmiyor. Yani Galatasaray zaten 10 kişi. Ömer'in de kapasitesi belli. İyi niyetli, koşan, mücadele eden bir futbolcu.
Galatasaray'ın orta sahasında oynayacak bir futbolcu kesinlikle değil. Ömer Bayram, Galatasaray için çok iyi bir yedek olabilir. Ama çocuk canla başla kapasitesi oranla çalışıyor. Böyle bir orta saha ile Göztepe'yi yeneceğim diyorsunuz.
Göztepe ilk yarı biraz ürktü. Baktılar ki karşılarındaki Galatasaray, kartondan aslan. Biraz gelmeye başladılar maç bir anda 3-4 olurdu.
***Galatasaray'a bir pozisyon geldi.
Adem saçma sapan bir vuruşla kaçırdı. Büyük takım oyuncuları bunu gol yaparlar.
Bu takımda bir kişiye yazık oluyor.
Muslera'ya. Sen orta sahayı bu şekilde kurarsan Fatih Terim olarak bu maçın sonucuna mecbur kalırsın.
Sen maça başlarken kaybetmişin.
Kenarda Ahmet Çalık var. Koy stopere. Koy Donk'u orta sahaya.
Hiç olmazsa Donk-Ömer ikilisinin önüne Belhanda. Belki daha iyi iş yapardı. Bunu bilmek için atomu yeniden parçalamaya gerek yok.
90 dakikanın bitiminde Göztepe maçı hak ederek kazandı.
Galatasaray'ın da ipini çekti.
Hakem Serkan Tokat'ı beğendim.
Ufak tefek ahlara, vahlara düdük çalmadı. Futbolcular hakemin üzerine oynuyor. Hakemler pozisyonalra biraz yakın olurlarsa bu aldatmaları yemezler. Serkan da öyle yaptı. Tebrikler.