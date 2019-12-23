Yanal restini çekti – Erman Toroğlu – Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
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Haberler Yazarlar Erman Toroğlu Yanal restini çekti

Yanal restini çekti

90 dakikanın geneline bakıldığında F.Bahçe maçı hak etti. İkili mücadeleleri kazandılar, 60-70 dakika iyi pres yaptılar ve bu presi yaparken çok adamla yaptılar. Böyle olunca da kafayı kaldıramadı. Peki kaldıramadı da bunda teknik direktör farkı var mıydı? Vardı… Birisi orta sahayı koşan, pres yapan adamlardan kurdu. Diğeri pres yapmayan, topla iyi oynayamayan adamlardan kurdu.
, Ljajic'i ve N'Koudou'yu oyuna alana kadar zaten maçı kaybetmeşti. Maça N'Koudou ve Ljajic ile başlaması gerekirdi. Dün akşam Beşiktaşlı bazı futbolcular çalıştı ama takımın beyni yoktu. Kümesteki tavuklar gibi sağa sola koşuşturdular. Kontrolsüz oynadılar. Buna mukabil planlı oynadı. Orta sahayı koşan adamlardan kurdu, daha fazla topa bastılar. Ozan hem oynadı, hem oynattı. Gustavo keza aynı. Diğerleri de iyi mücadele edince Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük sağladı.

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Burada iki dakika duralım… Fenerbahçe maçı hak ederek kazandı amma ve lakin 49'uncu dakikada öyle bir pozisyon var ki skor 2-1 Fenerbahçe lehineyken , Vida'yı ceza sahasında grekoromen güreş karışımı yere indirdi. Net bir penaltı!
Hadi pozisyonu görmedi diyelim, eyyy sen yukarıda ne iş yaparsın?
Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda çok doğru bir hareket yaparak Cüneyt Çakır'ı çağırdın. Doğru bir karar çıktı.
VAR böyle pozisyonlarda var!
Ama sizin mantığınız "Bir takıma VAR, diğer takıma YOK" olursa o zaman sizin hakkınızdaki adalet kelimesine şüphe düşer.
Ey Mete Kalkavan, Cüneyt Çakır'dan korkuyorsan VAR'da işin ne? Demirden korkuyorsan trene binmeyeceksin… Ama şunu demiş olabilirsin; "Cüneyt hocam, Cüneyt abim gözünün önünde görmedi. Şimdi ben çağırırsam kendimi yakarım. Yarın maç 2-2 biterse Fenerbahçe beni kara listeye alır"… Böyle mi düşündün ey Mete Kalkavan? Sahada iyi hakem değilsin, iyi çocuksun ama VAR'da da yoksun.
Bak verdiğiniz ve vermediğiniz bir kararla maçın üzerine gölge düşürüyorsunuz. Hiç gerek yokken… Maç sabaha kadar oynansa sarılacivertliler kazanır.
Dün gece doğru işler yaptı. Hem takımı çok koştu, hem de taktik olarak doğru işler yaptı.
Abdullah Avcı, geçen haftaki Malatyaspor maçında sınıfta kalmıştı, dün de sınıfta kaldı. Avcı'nın tecrübe kazanması için biraz daha fazla 'avcılık' yapması lazım Bu avcılık yetmiyor. Dün gece Avcı, hem avını elinden kaçırdı, hem de Ersun Yanal'ı ipten aldı.

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Bakınız! Ersun Yanal'ın maç sonrası yaptığı açıklamanın tek anlamı vardır...
Maçtan evvel Emre Belözoğlu ile Ersun Yanal tartışıyor... "Ben takım kaptanıyım, yedek soyunmam" diyor ve tartışıyorlar.
İş uzuyor, Ersun Yanal'ın da hafta arası açıklayacağı olay istifası...
Ama o iki gün, üç gün neler olacaksa, köprünün altından ne sular akacaksa, neler konuşulacak onu bilmiyorum. Ama Ersun Yanal'ın açıklaması "istifa" açıklaması...
Şimdi bu konuşmalar nereye gider, "Bu yanlış istihbarat aldı" mı diyecekler, ne diyecekler bilmiyorum. Ersun Yanal, bu açıklamayla bombayı 'un kucağına koydu. Ersun Yanal, bu maçı bu futbolla aldı. Bomba Koç'un elinde.
Geçen hafta başkan hocayı küçük düşürdü. Ersun Yanal da derbiyi alıp resti çekti. Kim kimi yiyecek acaba?

  • Erman Toroğlu Erman Toroğlu
    1. 23 Aralık 2019, Pazartesi
    1. E-Posta: erman.toroglu@fotomac.com.tr
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