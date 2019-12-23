Yanal restini çekti

90 dakikanın geneline bakıldığında F.Bahçe maçı hak etti. İkili mücadeleleri kazandılar, 60-70 dakika iyi pres yaptılar ve bu presi yaparken çok adamla yaptılar. Böyle olunca da Beşiktaş kafayı kaldıramadı. Peki kaldıramadı da bunda teknik direktör farkı var mıydı? Vardı… Birisi orta sahayı koşan, pres yapan adamlardan kurdu. Diğeri pres yapmayan, topla iyi oynayamayan adamlardan kurdu.

Abdullah Avcı, Ljajic'i ve N'Koudou'yu oyuna alana kadar zaten maçı kaybetmeşti. Maça N'Koudou ve Ljajic ile başlaması gerekirdi. Dün akşam Beşiktaşlı bazı futbolcular çalıştı ama takımın beyni yoktu. Kümesteki tavuklar gibi sağa sola koşuşturdular. Kontrolsüz oynadılar. Buna mukabil Fenerbahçe planlı oynadı. Orta sahayı koşan adamlardan kurdu, daha fazla topa bastılar. Ozan hem futbol oynadı, hem oynattı. Gustavo keza aynı. Diğerleri de iyi mücadele edince Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük sağladı.

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Burada iki dakika duralım… Fenerbahçe maçı hak ederek kazandı amma ve lakin 49'uncu dakikada öyle bir pozisyon var ki skor 2-1 Fenerbahçe lehineyken Serdar Aziz , Vida'yı ceza sahasında grekoromen güreş karışımı yere indirdi. Net bir penaltı!Hadi Cüneyt Çakır pozisyonu görmedi diyelim, eyyy Mete Kalkavan sen yukarıda ne iş yaparsın?Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda çok doğru bir hareket yaparak Cüneyt Çakır'ı çağırdın. Doğru bir karar çıktı.VAR böyle pozisyonlarda var!Ama sizin mantığınız "Bir takıma VAR, diğer takıma YOK" olursa o zaman sizin hakkınızdaki adalet kelimesine şüphe düşer.Ey Mete Kalkavan, Cüneyt Çakır'dan korkuyorsan VAR'da işin ne? Demirden korkuyorsan trene binmeyeceksin… Ama şunu demiş olabilirsin; "Cüneyt hocam, Cüneyt abim gözünün önünde görmedi. Şimdi ben çağırırsam kendimi yakarım. Yarın maç 2-2 biterse Fenerbahçe beni kara listeye alır"… Böyle mi düşündün ey Mete Kalkavan? Sahada iyi hakem değilsin, iyi çocuksun ama VAR'da da yoksun.Bak verdiğiniz ve vermediğiniz bir kararla maçın üzerine gölge düşürüyorsunuz. Hiç gerek yokken… Maç sabaha kadar oynansa sarılacivertliler kazanır.Dün gece Ersun Yanal doğru işler yaptı. Hem takımı çok koştu, hem de taktik olarak doğru işler yaptı.Abdullah Avcı, geçen haftaki Malatyaspor maçında sınıfta kalmıştı, dün de sınıfta kaldı. Avcı'nın tecrübe kazanması için biraz daha fazla 'avcılık' yapması lazım Bu avcılık yetmiyor. Dün gece Avcı, hem avını elinden kaçırdı, hem de Ersun Yanal'ı ipten aldı.

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