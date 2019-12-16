Sergen’in tuzağı

Beşiktaş, 90 dakika boyunca kötü mücadele etmedi. Malatya da kötü mücadele etmedi. Fakat Malatya, özellikle ilk yarıda çok fazla Beşiktaş'ı geride kabul etti.

Böyle olmasına rağmen açık vermediler. İkinci yarıda bu sefer Malatya da hücumu düşünmeye başladı. Özellikle 60'ıncı dakikadan sonra… Abdullah Avcı da kulübede ne kadar hücumcu varsa hepsini oyuna aldı. Bu arada Beşiktaş iki tane net pozisyonu kaçırdı. Ama bu kadar hücumu düşünürken bu sefer inanılmaz savunma açıkları vermeye başladılar. Sergen'in de tam istediği buydu. Rakibi tuzağa düşürmek… Nitekim her gittikleri pozisyonda tehlike yarattılar ve sonuca ulaştılar.

Demir gibi Sivas!

Sivasspor başına bir sponsor almış Demir Grup Sivasspor… Bu isim onlara inanılmaz yakışıyor.

Sivasspor'a 'Demir Grup' da diyebiliriz, 'Demir Gibi' de diyebiliriz.

Helal olsun… Futbolun bütün gereklerini yapıyorlar. Defansta çok sağlam oynuyorlar. Topa dan dun vurarak çıkmıyorlar. Kaleciye fazla pas yapmıyorlar. Topa hakim olunca inanılmaz çabuk çıkıyorlar.

Ben Sivasspor'un attığı golleri artık ezberlemeye başladım.

Birbirinin aynı… Ama rakipler buna önlem alamıyor. Niye? Çünkü Sivasspor kadar güçleri yok. 90 dakikalık oyunda son 10 dakika biraz yorgunluk oldu. Zaten yedikleri golde rakibin 40 metre top sürmesine izin verdiler. Tabii Ozan'ın yanında koşan Sivaslı oyuncu müdahale etmedi çünkü sarı kartı vardı. Kırmızıya dönmesin istemedi… Ama 3 puan için bence o kırmızı görülebilirdi. Nitekim iyi oynamayan Fenerbahçe, Deniz Türüç'le 2-2'yi de yakalayabilirdi.

Sivas'ta başkanı, yönetimi, teknik direktörü, futbolcusu, malzemeci ve doktorunu… Herkesi tebrik etmek lazım. Analarının ak sütü gibi durdukları yeri hak ediyorlar.

İnşallah sonunu da getirirler.

Sivasspor'da şımarık futbolcu da yok. Herkes birbirinin açığını kapatmaya çalışıyor, yardımlaşıyor, kimse birbirine işaret etmiyor "Niye koşmuyorsun?" diye… Fenerbahçe've gelelim… Ersun Yanal bu kadroyu rekabete sokamadı. Hep aynı şeyleri yaptı, monotonlaştılar. Rakipler de ona göre önlem aldılar.

Bu kadar sakatın bir takımda olmaması gerekir. Bu kadar sakatlık iki şeyden olur, birisi yanlış yaptırılan antrenman, ikincisi kendilerine bakmamaları. Ortada bir şey var ki Fenerbahçe takımı sakata geliyor.

Teknik adamdan mı sakata geliyor, yoksa futbolculardan mı sakata geliyor. Bunun yorumunu yönetim kurulları yapar. Sivasspor dün puan kaybetse yazık olurdu.

Hakem şahsiyeti

Dünkü maçları yöneten iki hakeme iki çift sözüm var; Penaltı verirsiniz, faulu kaçırırsınız hepsine varım. Ama dün ikiniz de hakem kişiliğini ve hakem şahsiyetini sahaya yansıttınız. Bakın gördünüz mü verdiğiniz her kararda kimse bir şey diyemedi! Tıkır tıkır sahadan çıktınız. İşte sizden istenilen de bu.

Hakem kişiliktir, tavırdır! Dün gece bu ikinizde de sonuna kadar