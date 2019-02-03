Hedef tahtasında

Galatasaraylılar sezon başından beri akşam 'santrfor' diye yattılar sabah 'santrfor' diye kalktılar. Santrfor alınacak dertler bitecekti! İki santrfor aldılar. Dün biri oynadı. Yarın Başakşehir kazanırsa puan farkı 8 olacak. Biz biraz dolmuşu seven bir ülkeyiz. Özellikle futbolda fanatik düşünmeye başlayınca gerçeklerden uzaklaşıyoruz.



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Dün gece Alanyaspor takımını bir tarafa koyun bir de Galatasaray'ı... İki takımın maliyetlerine bakın Galatasaray çok ağır basıyor. Milyon euro ağırlığında... Peki futbol ağırlığına bakın; kim ağır basıyor? Türkiye'yi tanımayan bir kişi maçı seyretsin; 'Eşit sıkletteki iki takım' der.



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Galatasaray'da son haftadaki transferler yapılmasa başkan ve yönetim, Taksim'de idam edilirlerdi. Şimdi görüntü ne? Onlar vazifelerini yaptılar top Fatih Terim'de... Yani eğer bu sene Terim, Galatasaray'ı şampiyon yapamazsa hedef tahtasındaki adam olacak. İstanbul'a hafta arası uçakla inen iki futbolcu eğer o hafta sonu takımdaki yerlerini alıyorlarsa bu şunu gösterir: O takım şu ana kadar eksik oynuyormuş! Gelsinler, bir iki hafta antrenmana çıksınlar, tesisleri görsünler, arkadaşları ile tanışsınlar. Hatta ligde oynanan diğer maçları seyretsinler. Rakipleri hakkında bilgileri olsun. Bu futbolcular yurt içinden gelseler; tamam. Onlar, Türkiye şartlarını biliyor olurlar. Yani Kasımpaşa'dan aldığın Diagne gibi... Diğeri ikisi Galatasaray'a uzaydan geldi! Sonra da taraftar diyecek ki 'biz şampiyon olalım!' Dün geceki hangi takım kazansaydı diğerine yazık olurdu. İki takım da mücadele eder gözüktü ama futbol namına fazla bir şey vermedi. İki tarafın da bariz üstünlükleri yoktu.



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Bugün Başakşehir maçı kazanırsa bundan sonra ligimiz 'yukarıdakiler' ve 'aşağıdakiler' diye ikiye bölünecek. Yani ikinci lig mücadelesi yapılacak. Bekleyelim görelim.



ŞAHSİYETLİ HAKEM

Bu yıl özellikle son zamanlarda bir hakem dikkatimi çekiyor.

Adı Alper Ulusoy. Bu çocuk bu yıl FIFA hakimliğinden düştü. Ama bakıyorum; şu andaki bütün FIFA'lardan daha şahsiyetli ve kişilikli maç yönetiyor.

Futbolcularla diyalogu çok iyi...

Vücut dili çok iyi... Ve cesaretli kararlar veriyor. Büyük takımların ve isimlerin altında ezilmiyor. Aferin...