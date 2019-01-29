Kımıldamaya başladı – Erman Toroğlu – Fotomaç
29 Ocak 2019, Salı
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Kımıldamaya başladı

Karşımda 3 tane televizyon... 3 televizyonda 3 tane maç... Ligin en tepesini de en alttakini de ilgilendiriyor. Bazı pozisyonları kaçıyorsunuz ama öbür tarafa bakarken tekrarlarda onu yakalıyorsunuz.
Bu haftanın en karlısı ile ...
Bunlar tepedeki karlılar. Neden;
ağaçtan düştü gibi... da 3 puan kaybetti. Zirveden biraz uzaklaştı.
Sanki üst taraf şekilleniyor gibi...

***

Alt taraf tam yanıyor. Bu 3 karşılaşmayı seyrettiğimde en kötü takım benim eski takımım Ankaragücü... Diğer 5 takım da Ankaragücü'nden iyiler.
Zaten Ankaragücü'nün ligde beyin üstü gitmesi de bunu gösteriyor. Ankaragücü Başkanı çok konuşuyor. Bazen de saçma sapan konuşuyor ama az iş yapıyor.
Başakşehir-Kasımpaşa karşılaşması...
Klasik Başakşehir ve fazla etkili olmayan bir Kasımpaşa... 90 dakika boyunca bildiğini okuyan, bildiğinden hiç şaşmayan ve rakiplerinin ufak ufak tuzağa düşürerek yiyen bir canavara benziyor Başakşehir...

***

Rakiplerini önce kendine doğru çekiyor.
Sonra 2-3 kontra ile nakavt ediyor. Yani rakiplerine resmen tuzak kurarak maç kazanıyor.
Hani fare yakalamak için kapana peynir koyarsın ya onun gibi... Peyniri yiyeceğim derken zokayı yiyorsun.

***

-Yeni Malatya maçı tam bir mücadele maçı oldu. Sarı-lacivertliler Ersun ile beraber fizik olarak biraz kımıldamaya başladılar.
Bu gözüküyor. Ama tam hazırlar mı; hayır...
Malatyaspor bayağı güçlü bir takım. Çok dengeli oynuyorlar. Ama 'da büyüklerle oynuyorsan sinekten yağ çıkaracaksın.

***

80 ve 90. dakikalar arasında maçı alacak pozisyonlar geldi. Ama bencillik var ya bencillik...
O galip gelmelerini engelledi. Büyük takımlarla dalga geçemezsin. Dün gece de öyle oldu. Atamayana atarlar misali sarı-lacivertliler çok önemli bir üç puan aldılar. Yalnız 3 puan mı; hayır... Büyük bir moral de kazandılar.

VAR'A GİTMEDİ
3 maçı da izlediğim için bazı pozisyonları kaçırmış olabilirim ama bir pozisyon var; Malatyalı oyuncunun suratına iki tane dirsek atılıyor. Hakem VAR'a gitmiyor. Yayıncı kuruluş da neredeyse 28 kilometre öteden lütfen gösterdi. O pozisyonu merak ediyorum. Fenerbahçe hepimize lazım. O tamam... Ama akıllarda bir şey kalmayacak.

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