Bu taraftar ölüyü diriltir!

F.Bahçe’de Ersun’un eli takıma değmiş. Tamamen mi, hayır!.. Zamana ihtiyaç var. Aferin F.Bahçe seyircisine, takımlarına sahip çıkıyorlar. Bu seyirci ölüyü diriltir!

Kopuk kopuk bir maç.

O zaman biz de kopuk kopuk yazacağız... Ama ilk yazacağım olay şu. Bu sene alındı Cameron Jerome... Kaça alındığını bilmiyorum ama saygısız bir oyuncu olduğu kesin.



1) Rakibine saygısı yok, sakatlayıp futbol hayatını bitirebilir veya maçtan çıkarabilir. Nitekim çıkarttı da.

2) Maça saygısı yok. Maçı 11'e 11 bitirmek, spor mantığının önemli görevlerinden biridir.

3) Kendi takımına saygısı yok.

Arkadaşlarına ihanet edip, onları oyun alanında satarak, eksik mücadele etmelerine neden oldu.

4) Maçı tribünden seyreden veya TV'den izleyen insanlara saygısı yok.

Onların keyif almasını engelledi.

5) Bu tam acemi, amatör bir oyuncu. Bu haltı yerken Türkiye'de VAR sisteminin uygulandığını bilmiyor.

6) Kendine saygısı yok!..



Futbolcu atılır, kabulüm. Ama bu kadar zeka özürlü, bu kadar gereksiz atılanını nadir gördüm..

Maç başlıyor, F.Bahçe tempolu...

Bütün futbolcular birbirlerine yardım ediyorlar, baskı kuruyorlar. Kimse oyundan ve mücadeleden kaçmıyor.

Golü atıyorlar, tempo düşüyor. Eski F.Bahçe'ye doğru gidiyorlar. Rakip 10 kişi kalıyor. Göztepeli futbolcular oyundan düşeceklerine, F.Bahçeli futbolcular düşmeye başlıyor.

Sonra F.Bahçe'de iki değişiklik ve gelen ikinci gol, işin rengini değiştiriyor.

Takıma Ersun'un eli değmeye başlamış. Ama tamamen mi, hayır!

Zaten kolay da değil. Bu sene bu takımdan zaten fazla bir şey beklemeyeceksin.

Biraz üst sıralara çıkacaklar, seyirciye heyecan verecekler.

Şunu yapabilirler; şampiyonluğa giden takımların önünü kesip, çelme takabilirler. Bu da Fenerahçe seyircisine keyif verir.

Aferin F.Bahçe seyircisine. Böyle bir durumda takımlarına sahip çıkıyorlar.

Fenerbahçe'de artık sahada küstahlık yapan, terbiyesizlik yapan, seyirciyi tahrik eden futbolcu yapısı yok.

Gerekli dersler fazlasıyla ve ağırlıklı olarak verildi. 20 yılllık bir Aziz Yıldırım yönetiminden sonra bazı şeyleri değiştirmek kolay değildir beyler.

Haksızlık yapmayayım ama yeni yönetim ve başkan da, Aziz Yıldırım'ın kötü yönetimlerinin arkasına sığınıp, bu gazla havaya girmemeli. İcraatları doğru yapmalılar. Çünkü ilk yaptığı icraatlar, Comolli dahil yanlıştı.

Comolli geldi, neyi getirdi? Yeni Malatyaspor'dan Sadık'ı aldın, yerli...

Beşiktaş'tan Tolgay'ı aldın, yerli...

G.Saray'dan Serdar Aziz'i aldın, yerli... Comolli çok çalışmış yıllarca dışarda... Hadi ya, yürü oradan!



BİR NOT: F.Bahçeli futbolculara bir tavsiyem var. Bu F.Bahçe seyircisi ölüyü diriltir! Eğer hâlâ daha mücadeleci oynamıyorsanız, biliniz ki öbür tarafta maç yapıyorsunuz!