Sonunda kazanacaksınız

60 dakika iki takım da gerektiğinde oyunu daralttı, gerektiğinde açtılar, iyi yardımlaştılar.

Orta alanda da büyük açık vermeyince maç ortada sıkıştı kaldı. Kötü maç mı oluyordu?

Hayır. Ama gol üretemiyorlardı.

Sivasspor çok güzel bir gol attı.

Ama gole sevinemeden golü yediler.

Bundan sonra maç resmen Rus ruletine döndü.

İki tarafın da orta alanı kayboldu, geriyle ilerisi arasındaki mesafe çok açıldı ve iki taraf da bol bol pozisyon yakaladılar. Trabzonspor, bu pozisyonları son 10 dakikada daha fazla yakaladı.

Özellikle Trabzonspor'u tebrik etmek lazım. Bu kadar genç oyuncuyla, alt yapıdan gelen oyuncuyla inanarak güzel işler yapıyorlar, zaten yıllardır Trabzonspor'un işiydi bu altyapı. Ama onlar yanlış yola girdiler, saçma sapan transferler, bu işi bilmeyen yöneticilerle kulübü büyük bir borç batağına soktular.

Trabzon için şampiyonluk rüyası henüz erken ama bu yolda devam ederlerse, bu yolun sonu çok uzakta olmaz. Ama önce Trabzon'un köküne güvenecekler, sonra dışardakilere.

Öncelikle kaleci Uğurcan çok iyi bir kumaş. Biraz daha güçlenirse fizik olarak kendini geliştirirse istikbali çok iyi. Oyunu iyi takip ediyor.

Genç yaşında olmasına rağmen duracağı yerleri iyi kestiriyor.

Trabzon'da önce bir bıdık çıktı Abdülkadir; şimdi ikinci Abdülkadir de çıktı.

Önce Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu tebrik ederim, sonra da Teknik Direktör Ünal Karaman'ı. Aynen devam, sonunda kazanacaksınız.

Berabere kalır, mağlup olur Trabzon ama Trabzonspor bundan önceki yıllarda emekliler gibi top oynuyordu. Şu anda takım gibi oynuyorlar, daha önemlisi mücadele ediyorlar.

Sivasspor da dengeli bir takım kurmuş. Onlar da dün gece futbol için gerekeni yaptılar. Maç berabere bitti ama giderek artan tempoda keyifli bir hale geldi. Trabzonspor son 7-8 dakikada hücum ederken, topları biraz daha dikkatli kullansa bu maçtan rahat galip ayrılırdı.

Maçın tekrarını banttan izledikleri zaman futbolcular görecekler. Ünal Hoca onlara zaten gerekeni anlatacaktır.



HAKEMİN SAĞI, SOLU OYNAMADI!

Nwakaeme için normal bir şey yazmamak lazım. İnanılmaz güçlü, fiziğini çok iyi kullanıyor, inatçı. Dün gece her şeyi yaptı. Ama Sivas'ın attığı golden önce rakibine yaptığı hareket faul. Hakem doğru karar verdi. Eğer dün bu maç bu tarz oynandıysa, bu tarz tempo aldıysa ve statta ve dışardakiler bundan keyif aldıysa, hakemin payı büyük. Tebrik ederim. Ne gördüyse onu çaldı. Yüz ifadesinden net belli oluyor. Yakın çekime girince sağı solu oynamadı bazı abileri gibi.