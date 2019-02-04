Rus ruleti gibiydi

Hafta sonu izlediğim 4 maçta "Ben takımım" diyen tek ekip Başakşehir'di. Beşiktaş, Antalya'yı 6 golle yendi ama ben siyah-beyazlıları beğenmedim. Bir rus ruleti oynandı Beşiktaş kazandı.

Cuma günü Fenerbahçe - Göztepe, cumartesi günü Alanya - Galatasaray, pazar gündüz Akhisar - Başakşehir akşam da Antalya - Beşiktaş maçlarını izledim.

Ama televizyondan mecburen… Seyrettiğim 8 takımın içinde futbol oyununa yakın, "Ben takımım" diyen bir tek Başakşehir'i gördüm.

Hakem olarak da Alanya-Galatasaray maçını yöneten Alper Ulusoy… Şimdi bana diyeceksiniz ki "Beşiktaş 6 tane gol attı, beğenmedin mi?" Çok net söylüyorum; Beğenmedim!

Biraz düzgün takıma karşı oynasalardı bu farkı onlar yerlerdi.

Yalnız burada bir de detay var;

Maçın hakemi Bülent Yıldırım olmayacak.

Başka hakem yönetecek.

Pozisyonlara dikkatli bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız.

Vida sarı kart görüyor, gördüğü kart son derece doğru. Beşiktaş yeni bir santrfor bulmuş. Daha olmadan saçlarını saçma sapan boyatan bir futbolcu var. Güven Yalçın diye... Vida'ya sarı kart gösteren Bülent Yıldırım'a bir şeyler söylüyor, bir de alkışlıyor. Ey Bülent Yıldırım, hadi ne dediğini biz duymuyoruz ama alkışı görüyoruz. Beşiktaş'ın çocuk futbolcusu seni alkışlıyor Bülent Yıldırım.

Hiçbir şey yapamıyorsun. İşte onun için yıllardır bir halt olamadın.

Siyah-beyazlılar, defansı da iyi yapamıyorlar hücumu da… Aslında Ljajic ve Dorukhan iyi kumaş… Belli ki Kagawa da iyi kumaş… Ama düşünün ben 6 gol atan Beşiktaş'ı beğenmiyorum, 3 gol atan Başakşehir'i beğeniyorum. Neden?

Başakşehir maçını TV'den izlediğinizde 10 futbolcuyu birden ekranda görüyorsunuz. Yani hepsine 10 metre arayla ip bağlayın. Hem sahada boş yer bırakmıyorlar hem de bu 10 metre arayla bütün futbolcular gidip geliyorlar. Böyle olunca Başakşehir'e fırsat vermiyor, bol pozisyona giriyorlar. Onların da şanssızlıkları seyirci noksanlıkları.

Dün geceki maç kopuk kopuk oynandı.

Beşiktaş girdiği pozisyonları gol yaptı, Antalyasporlular yakaladıklarını atamadılar. Yani rus ruleti oldu. Siyah-beyazlılar kazandı.

Ama bir daha söylüyorum, dün akşamki Beşiktaş'ın aldığı skora bakarsanız önümüzdeki maçlarda sukutuhayale uğrarsınız.



ALTTAKİLER, ÜSTTEKİLER...



Şu gözüküyor ki ligimiz artık alttakiler ve üsttekiler diye ikiye bölünecek. Altta olanlar altta kalacak, üsttekiler üstte… Bir tek F.Bahçe, alttan üste bir çıkış yakalayabilir. Ama Başakşehir böyle giderse alttakiler üsttekiler de olmaz. En üstteki olacak, sonra Başakşehir'in altındakiler, sonra da en alttakiler. Böyle olunca da zevksiz bir lig seyredeceğiz.

İnşallah öyle olmaz. Ancaaak.... Bir kaç maça Bülent Yıldırım'ı verirseniz belki bir şeyler yapabilir! Bunu anlayan anlar, anlamayan bakar. Kusura bakmayın!