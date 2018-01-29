;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Korkakların maçı

    Maçlar iyi oyuncularla kazanılır.
    Bir tarafta Valbuena var, bir tarafta Sosa... İki hoca da bu oyuncuları oynatmadılar, koşanları tercih ettiler.
    Eğer , sadece koşan adamlarla oynansaydı, herkes atletizm milli takımına gidip oyuncu alırdı.
    Bu maçın özeti şu; İki korkak , sonunda 1-1 beraberlik.
    Yani bir korkak teknik direktör eşittir bir korkak teknik direktör.
    Netice işte bu... Net!
    İlk yarıda oynanan futbol rezaletti.
    Ama ilk devrede iki kötünün biraz daha iyisi.
    İkinci yarı Sosa'yı oyuna alınca işin rengi biraz değişti.
    Rıza, baktı ki olmayacak, top tutacak, oyun karacak adam lazım Sosa'yı oyuna aldı. Sosa girince de Trabzonspor kımıldadı. Arjantinli oyuncunun ayağına top geldiği zaman, diğerleri de iyi top kullanmaya başladı.
    Rıza bunu yapınca, baktı ki takımı daha da kötüleşti, "Eh Sosa girdiyse, ben de Valbuena'yı alayım" dedi.
    İki korkaktan biri cesaretlenince diğeri de cesaretlendi.
    Valbuena girdi, bu sefer Fenerbahçe kımıldamaya başladı. Sonrasında gol geldi ve maç 1-1 oldu.
    Bu maçın özeti bu!
    Peki yakaladığı ikinci pozisyonu atsa... Tabi ki skor farklı olurdu. Ama o zaman da şunu diyebilirdik;
    Halamın bıyıkları olsa amcam olurdu! Açık ve net Burak yoruldu. Kaçırdığı pozisyonu tamamlamaya gücü yetmedi.
    Peki Rıza, Burak'ı oyundan alıp Rodallega'yı sokabilir miydi? Sokamazdı...
    Çünkü ona cesaret lazım.
    Ama işte bu riskleri almazsanız, buralarda kalırısınız!
    Sonra Aykut ne yaptı? Kenarda oturttuğu 'yu oyuna soktu, semeresini de aldı.
    Herkes diyor ki ", ilk yarıda karşı karşıya mutlak pozisyonu kaçırdı, top sağ ayağına geldi"... Hayır arkadaşlar!
    İlk top İsmail'in sol ayağına geldi.
    İsmail de 'Çok iyi kullanıyorum" dediği sol ayağıyla topu stop edemedi, rakibe doğru ayağından açtı. Bu ilk yarıdaki en önemli pozisyondu.

    RİSK ALMAYAN YERİNDE SAYAR
    ARKADAŞLAR... Bakınız!
    Hayatta bazı riskleri almazsanız, büyüyemez, yükselemez, farkınızı ortaya koyamazsınız. Oralarda kalır, sürünür, arada sırada gelen başarılarla avunursunuz. O kadar!
    Bazı noktalarda cesareti ortaya koymak, korkaklıktan sıyrılmak gerekir.
    Yoksa olduğun yerde , başkaları yükselirken sen sayarsın.
    "Hakem ne yaptı?" derseniz...
    İki takımın da en az 1'er kırmızı kartını 'es' geçti. Yani; o da korktu, cesur değildi. Bazılarını görmemezlikten geldi.
    Dün sahada üç korkak vardı. İkisi teknik direktör, biri de hakem...

    Erman Toroğlu - Diğer Yazıları tümü
    Etiketler:


    Sitene Ekle
    YAZARLAR tümü
    Sitene Ekle
    FOTO HABER tümü
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN