Akılları Bayern'de

“Beşiktaş iyi oynamıyor” diyorum, bana kızıyorlar. Bayern maçında işler kötü giderse bu Beşiktaş bile aranır hale gelir

Beşiktaş kan kaybetmeye devam ediyor, çünkü iyi oynamıyor.

Bakmayın siz.... Şimdi Şenol Güneş yine çıkıp anlatacak, "Biz kazanabilirdik, onlar da kazanabilirdi. İki pozisyonumuz şansa çıktı. Hava pusluydu, yer çamurluydu, gök gürlüyordu, yıldızlar gözükmüyordu, ay da yarım aydı" falan diyecek. Çünkü ben bu yazıyı yazarken Şenol Güneş henüz basın toplantısı yapmamış, konuşmamıştı. 90 dakika bittiğinde bu yazıyı yazdırıyorum.

Maçın genel özeti; sahaya daha iyi yayılan, daha iyi mücadele eden, daha iyi yardımlaşan taraf Bursaspor'du. Beşiktaş ilk golünü güzel bir vuruşla kazandı. Hazırlanma falan yok… İkinci yarıda iki tane pozisyon kaçırdı yan toptan, kalecinin üzerine vurdular. Bursa kalecisi Harun'un zamanlaması iyiydi. Vurulan toplarda kollarını ve ayaklarını açarak gitti, top da vücuduna çarpıp gitti. Negredo'nun kafa vuruşunu da neredeyse çıkarıyordu.

Bakınız… Bursaspor oyunu bir an olsun çirkinleştirmedi. Yediği beraberlik golünde bile defansına bakın öyle kalabalık, ceza sahasına gömülmüş bir savunma yapmıyordu. Futbol oynamaya ve oyunu güzelleştirmeye çalıştılar.

Beşiktaş'ın başkanı başka işlerle uğraşıyor… Kulüpler Birliği ile meşgul oluyor. Futbolcuların kafası da Bayern Münih maçında… O maç iyi giderse Beşiktaşlı futbolcular hayat bulacaklar, kötü giderse bence şu andaki Beşiktaş bile aranır gibime geliyor. Çünkü Beşiktaş istenilen düzeyde futbol oynamıyor, birbiriyle yardımlaşmıyor.

Quaresma yapacak ortayı, Talisca vuracak kafayı, Babel adam geçip vuracak şutu, oluşturacak pozisyonu… Ama bunlar nereye kadar! Medel mi? Orta sahada iyi mücadele ediyor, fakat rahat ve kolay sarı kart görüyor.

Kartı gördükten sonra da artık o rakibi yıldırıcı hamlelerini yapamıyor. Çünkü ikinci sarı korkusu var. Bir de gereksiz yere hakemle konuşuyor hala dır dır dır… Ama hakem Medel'den gözünü kaçırıyor.

Onun gözüne baksa, o futbolcu ona o kelimeleri söyleyemeyecek.

Halil Umut Meler zaman zaman iyi işler yapıyor ama zaman zaman inanılmaz hatalar yapıyor. Oyunun, futbolcuların ve topun içine giriyor. Futbolcuların kaleye şut vurmasını bile engelliyor.

Bırakın paslaşmalarını… Yazık futbolcular "Çekil önümden de biraz oynayalım" diyorlar. Hani derler ya; Gölge etme başka ihsan istemez! O misal… Şu bir gerçek… Kalite olarak aman aman bir maç değildi. Mücadele olarak da eh işte… Pozisyonlar vardı, heyecanlı maçtı.



PATLICAN TARLASI!

Bursaspor seyircisinin korner atılırken Quaresma'ya attığı yabancı maddeler hiç de hoş değil. Bakınız! Bunları yapıyorsunuz ama yarın hakemin biri çıkar daha az müsamaha gösterir o zaman maç yarıda kalır. O hakem soyunma odasına giderse bir daha çıkmaz!

Bursa'nın stadı yeni… Bursa toprağı da çok mümbit! Sopayı diksen ağaç olur… Dünkü zemine bakıyorum, bence tam zamanı! Biraz patlıcan tohumu ekerlerse yazın çok güzel karnıyarık yapılır bu sahadan yetişen patlıcanlarla!