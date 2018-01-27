Beşiktaş’ta ‘Talisca-Quaresma A.Ş.’ yine iyi çalıştı ve siyah-beyazlılar kazandı. Bakınız! Negredo’nun hakkını da yemeyin. O, rakibin savunmacıları o kadar tahriş etmese Talisca lokum gibi golleri atamaz

Beşiktaş bildiğimiz gibi... Bölüm bölüm oynuyor, o arada işi bitirirse bitiriyor. Eğer rakibin fişini çekemezse maçın sonlarına doğru eziyet çekiyor. Öncelikle çok ciddi değiller.

Rahat oynuyorlar ama işi koparamıyorlar.

Dün gece Talisca sakatlanıp oyundan çıkana kadar, 'Talisca-Quaresma A.Ş.' bayağı iyi iş yaptı.

Zaten bu şirket zaman zaman çok iyi iş yapıyor.

Yalnız bakın! Bu şirket iyi işler yaparken, yani Quaresma orta yapıp Talisca kafayı vururken ya da gelişine topu kaleye gönderirken diğer tarafta Negredo'nun yaptıklarına da dikkat edin!

Negredo'yu belki pozisyonların merkezinde fazla göremiyorsunuz ama Negredo rakip defansın göbeğini hem tahriş ediyor, hem tehdit ediyor.

Alıyor rakibi başka tarafa götürüyor, onun oluşturduğu boşlukta da Talisca geliyor lokum gibi kafaları, ayak içini veya ayak üstünü vuruyor.

Yani Negredo faydalı mı? Faydalı ama gol atmaya atamıyor. Sıkıntılı ve gergin… Bir Negredo sahadayken Beşiktaş'ın oyun yapısına bakın, bir de çıktıktan sonraki futboluna bakın.

O zaman ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısında erken iki gol buldu, çok da fırsat yakaladı. Rahat bir şekilde bitirecekleri bir maçı zora soktular ve olduğu gibi geriye yaslandılar. Topu da ileride tutamadılar.

Peki Beşiktaş'ı ileriye itecek adam kim?

En arkadaki Pepe… O da mümkün olduğu kadar geriye geliyor.

Zaman zaman kaçak dövüşüyor.

Şimdi bir de stoper ayarı var Beşiktaş'ta… Tosic- Pepe ikilisi tam bir kıvama gelmişken Tosic sakatlandı.

Yeni arayış başladı. Medel stoperde başladı maça ama Şenol Güneş, Vida ile Pepe'yi birbirine kaynaştırmaya çalışıyor. Bundan sonra öyle oynayacaklar herhalde..

Kasımpaşa'ya gelince... Beşiktaş'a deplasmanda kaybetmek onlar için büyük bir kayıp değil. Ama Kasımpaşa'da yine aynı isim dikkat çekti.

Trezeguet hakikaten iyi bir oyuncu.

Dün gece dikkatimi çeken bir başka şey de Beşiktaş tribünleriydi... Eskiden merdivenlerde hiç boşluk gözükmezdi. Bu maçta gözükmeye başladı.



NE FORMASI KARDEŞiM!

YAHU kardeşim... Dün sosyal medyada "10 tane Galatasaray forması almışım da taraftarlara hediye etmişim" gibi haberler çıkmış.

Yahu inanılır gibi değil. Ya bunları yazanlar aptal ya da milleti aptal yerine koyuyorlar.

Bana ne kardeşim Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe formasından! İşim gücüm yok bu üç takımın formasını mı alıp dağıtacağım! Alsam alsam Ankaragücü formasını alır dağıtırım.

Şunu bir daha belirtmekte fayda var;

Benim sosyal medyada hiçbir hesabım yok.

Bulunanların da hepsi sahte. Kanmayın!