Tudor'u futbolcular göndermiş!

Dün şu çok net gözüktü ki Tudor’u yönetim değil futbolcular yollamış. Ama şu da var; Defansif anlayış gelişir, bu seyirci rüzgarı da sürerse Galatasaray’ın işi kolaylaşacak

Öyle veya böyle Galatasaray yönetimi doğru bir karar verdi. Tudor ile olmayacağını geç de olsa anladılar, olay bu şekle geldi.

Artık Tudor'u tartışmak yanlış. Tudor'u tartışmak yanlış ama dün akşam şu net bir biçimde görüldü ki futbolcular Tudor'u istemiyorlarmış. Onunla bağlantılarını kesmişler.

Bir şey daha net gözüktü dün akşam; yönetimin göndermediği veya gönderemediği Tudor'u futbolcular göndermişler!

Peki şimdi aynı futbolcular Fatih Terim'i gönderirler mi? Gönderirler de zor gönderirler!

Çünkü bu takımın en az iki yere, hatta üç yere transfere ihtiyacı var. Bu takımın daha bir antrenman yemesi lazım.

Mesela rakibe baskı yapıyorlar. Yaptıkları baskı rakip yarı alanda başlıyor, ama bunu ya bir futbolcuyla, ya iki futbolcuyla yapıyorlar.

4, 5 veya 6 futbolcu ile bu presi gerçekleştiremiyorlar.

En ileri adam ile en gerideki adam arasındaki mesafe de çok fazla.

O zaman rakip takım 3-4 ayağa top yaptığı zaman, 5-6 kişi birden oyundan düşüyor. Dolayısıyla fuzuli yere enerji kaybı oluyor. 60 metre gidip, 60 metre geliyorlar. Halbuki topyekün pres yapıp oyunu daraltsalar topu kapmak için çok daha az enerji harcayacaklar.

Enerji fazlasını hücumda kullanacaklar.

Kaliteli oyunculara sahipler. Ayağa topu iyi yapıyorlar, teknik olarak iyi oyuncuları var ama yaşlılar. 22-23 yaşındaki bir adam ile 30 yaşındaki bir futbolcu aynı olmaz.

Fatih Terim'in işi kolay değil. Ama bu seyirci rüzgarı ile defansif anlayışını geliştirirse, yani deplasmanlardan galibiyetler getirirse Galatasaray'ın işi kolaylaşacak. Çünkü Fatih Terim ve bu takım iç sahada çok iyi işler yapacağa benziyor. Ama fizik olarak da daha iyi duruma gelmeleri lazım. Terim de formayı adaletli dağıtırsa sorunlarını hallederler.

Belli Göztepe iyi bir takım ama gücü bir yere kadar. Galatasaray'ın baskısına fazla tepki gösteremediler.



HAKEM iYi YÖNETTİ

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, iyi maç yönetti.

Ama futbolcularla diyaloğunda biraz daha mantıklı olmalı. Futbolcuya posta koymaya, üzerine yürümeye gerek yok. Zaten vücut dili olarak Türkiye'de hemen hemen en iyi hakem. O zaman az konuşacaksın, kartlarınla hareket edeceksin, futbolcunun üzerine yürümeyeceksin, ona saygı duyacaksın.

Nasıl sen saygı istiyorsan, ona da sen saygı göstermek mecburiyetindesin.