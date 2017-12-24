Alayınızı keserim beyler

Aykut Kocaman, 18 yaşındaki gençle herkese meydan okurken; Şenol Güneş de Q7’ye hakim olamıyor

Şenol Güneş takıma hakim oluyor, söz geçiriyor ama Quaresma'ya hakim olamıyor ve söz geçiremiyor.. Bu da takımı bozuyor! Bu iş zaten virüs gibidir; önlemini hemen almazsan kademe kademe bütün takıma yayılır.

Şu andaki görüntü de o...

Elbette bunun yanında başka hesaplar da var. Şenol Güneş hiç yok yerde "Milli takım olayında beni kullandılar" diye beyanat veriyor.

Bayram değil, seyran değil; eniştem beni niye öptü misali.. G.Saray'a Fatih Terim geliyor, Fikret Orman "Şenol Güneş ve istikrar" diye bir şeyler yayınlıyor. Yani Beşiktaş'ta bir şeyler oluyor. Peki bu takıma yansır mı, kesin yansın. Futbolcular zeki adamlardır. Önlerinde oynanan oyunu net görürler.

Fatih Terim G.Saray'a geldikten sonra bazı yerlerin de kimyası bozulacaktır.

Hoş, G.Saray'daki bazı grupların da kimyasının bozulduğu gibi. Beşiktaş, fazla hücum ediyor görünüyor; iyi güzel.. Orta da atıyor fakat özellikle Quaresma, ortadaki hücumcular gol alanına girerken orta atacağına; topa bir basıyor geriye, bir daha basıyor ileriye, üçüncüde ortayı atıyor.

O zaman da pozisyona giren hücumcuların diz bağları gevşiyor ve oyundan kopuyorlar. Sonunda da isyan ediyorlar!



KOCAMAN TEHDİT

GELELİM F.Bahçe'ye.. Aykut, bu kadrosuyla ve sezon içinde yaşanan 'gelgit'lere rağmen ilk yarıyı hiç ummadığı bir yerde bitirdi.

Bunda kendisinin ve takımının istikrarı kadar, rakiplerinin de istikrarla hata yapmayı sürdürmelerinin önemli payı vardı.

Dün sahaya bir kadro çıkarttı, santrforsuz. Ama bir şey yaptı; bir ders verdi ve birilerini tehdit etti! Zaten futbolcular için en önemli şey budur. Futbolcuyu, futbolcu ile tehdit edersin. Yani dedi ki, "Bakın beyler, siz kim olursanız olun, ben 18 yaşındaki (Oğuz) bir adamı oynatırım, alayınızı keserim" dedi.. Bence de doğru yaptı.

Yaşı geçmiş turşularla, topa ayağının burnunu uzatanlarla, adale kanseri olup üzerindeki formaları yırtarcasına hareket edenlerle uğraşacağına; iki tane böyle futbolcuyu tehdit unsuru kullanırsın, hepsinin işini bitirirsin.