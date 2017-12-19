F.Bahçe büyük iş başardı

Gördünüz mü Fenerbahçe puan cetvelinde nereye geldi. Takım atak yapmıyor, rakibi ısırmıyor, pozisyon yok... Bırakın bunları! Fenerbahçe yarışın içine girdi



Bakınız! Fenerbahçe'nin puan durumundaki yerine iyice bir bakın. Nerede Fenerbahçe! Buraya gelmek kolay değil beyler! Kötü oynamış, iyi oynamış önemli değil, bırakın bunları. Nerede Fenerbahçe? Aykut Kocaman, getirdi takımını ikinci sıraya koydu. Fenerbahçe'nin kadrosu öyle aman aman bir kadro değil.

Arkadaşlar!

Şunu da söylemeden geçmemek lazım Fenerbahçe, adı Fenerbahçe olduğu için bu noktaya geldi. Bu kadroyu alın Sivasspor'a koyun, Göztepe'ye koyun, Kayserispor'a koyun bakalım bu puanı toplayabilir mi?

Bundan sonra Fenerbahçe'ye ne olur? Bir sonraki maç Konyaspor'la... O maçı da kazansın bakın bakalım ikinci yarıda Kadıköy'de maçlar nasıl olacak. Her maç 40 bin kişiye oynar ikinci yarıda Fenerbahçe...

Atak yapmıyor, fazla gol atamıyor, pozisyona giremiyor, rakibi ısıramıyor bunların hepsi hikaye. Fenerbahçe şampiyonluğa oynuyor arkadaşlar! Sağdan orta, soldan orta, santrfor hep pozisyonda. Kalmadı öyle futbol!

Bazıları Beşiktaş ile Fenerbahçe'yi kıyaslıyor.

Beşiktaş kaç senede geldi bu noktaya, Fenerbahçe kaç senelik takım? Fenerbahçe'den Beşiktaş gibi futbol oynamasını beklemeyin.

Ama bakıyorsun puan durumuna Beşiktaş'ın üstünde Fenerbahçe.

Bu kadroyla başarılı mı? Başarılı arkadaş!

Kimse hikaye anlatmasın.

Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, hatta Trabzonspor'un kulübesine bakın Fenerbahçe'nin bu kadrosuyla topladığı bu puan başarıdır.

Aykut Kocaman, haftalar önce çıktı "Bu fark suni" dedi. Çıktı Tudor da yemi kaptı sazan gibi! "Suni mi, ben sana gösteririm. Ben sana bir 3 atayım" dedi. Bir çıktı gitti..

Gaza gelme saza gel!

Gördün mü Fenerbahçe nereye geldi?



KIRMIZI OLMALIYDI

Maçın pozisyonlarına baktığımda hakemin en bariz hatası İsmail Köybaşı'na göstermediği kırmızı karttı. Hakem sarı kartlarında doğru kararlar verdi. Ama İsmail'in hareketine bakıyorum, rakibinin bileğine gidip basıyor. Topla alakası yok. Net kırmızı.

Hakemin kırmızı kartı göstermeye yüreği yetmiyor! Bakınız, İsmail bunları hep yapıyor. Yapacak tabi böyle hakemler varken!