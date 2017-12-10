Enteresan işler oluyor

G.Saray maçı kaybetseydi, bazı şeyler değişecekti. Tudor’un değişmesi kesin iyi olurdu. Ama maçın dönmesi, G.Saray’ın bundan sonra gene sürünmesine yol açacak!

BU maçı Galatasaray'ın kazanması sarı- kırmızılıların lehine olmadı. Çünkü, sancılar devam edecek. Galatasaraylılar, rakip 10 kişi oynamasına rağmen, sezon başındaki Galatasaray gibi oynamadı. Futbolcularda inanılmaz bir gerginlik var. Sezon başında hem top yapan, hem oynadığı futboldan seyirciye zevk veren, hem de sahadaki futbolculara keyif veren bir Galatasaray vardı! Bakın vardı diyorum, şu anda yok! Bunu yapan kim, kenardaki teknik direktör!..

Sahada futbolcular açısında da hakem açısından da enteresan işler oldu dün akşam. Akhisarlı Miguel Lopes'in atıldığı pozisyonda. Hakem; rakibe yaptığı darbeden dolayı değil, bariz gol şansı olduğu için Lopes'i attı. G.Saray'ın attığı üçüncü golde de top auta çıkmadı, devam kararı doğruydu.

Muslera'da da inanılmaz bir gerginlik ve gerileme var. Yediği birinci golde de, ikinci golde de tuhaf çıkışlar yaptı. Aynı çıkışı, bir başka pozisyonda daha yaptı ama rakip uzaktan topu auta attı.



Gomis, evde tek başına!

Eskiden bir film vardı, güzel de bir film; Evde Tek Başına diye.. Gomis, resmen G.Saray'da onu oynuyor. Yanına çoğalamıyorlar, hiçbir şekilde takımda teknik adam etkisi yok. Gomis G.Saray takımında gollerini atarken; tek ve en fazla yardım aldığı adam Rodrigues. Ama Tudor onu kesinlikle oynatmıyor. Bunun sebebi "Gomis gol atmasın" demek oluyor sanırım!. Nitekim Gomis'in atılmasına baktığınızda, gereksiz sinirlilik vardı.

Bu, G.Saraylı futbolcuların yüzlerinde okunuyor.

Bu maçın bir tehlikesi vardı. Maçı kaybetselerdi, bundan sonra hem seyirci çok azalacaktı, hem de bazı şeyler değişecekti. Tudor'un değişmesi kesin iyi olurdu. Ama maçın dönmesi, Galatasaray'ın bundan sonra gene sürünmesine yol açacak.

Sarı-kırmızılı seyirciler ikiye bölünmüş. Birilerini Tudor gitsin diyor, daha doğrusu çoğunluk; azınlık ise kalsın diyor. Bunda Galatasaray sevgisi varsa, Galatasaray'ın menfaatleri varsa bir şey diyemem. Ama arka tarafta ve görünmeyen içyüzünde maddi menfaatler varsa; işte o zaman işin rengi değişir.



İte-kaka götürecekler

Galatasaraylı oyuncular rahat değiller.

Akhisar takımı 4 maçtır gol atamıyordu.

Dün eksik de oynarken, eşit de oynarken Galatasaray'a göre akıllı işler yaptılar.

İki takımın maliyetine baktığımızda, sahadaki görüntünün bu olmaması gerekir.

Şu da artık net gözüküyor:

G.Saray çok iyi futbol oynayarak değil, bu sezonu ite-kaka götürecek.