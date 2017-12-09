Aykut'un med-cezir'i tuttu

Fenerbahçe iyi oynamıyor ama iyi mücadele ediyor. Bu olursa pozisyonda da gelir, netice de... Şu da var; Aykut Kocaman’ın git-geli takımı hareketlendirdi

Fenerbahçe altın buldu. Bursaspor maçı sarı-lacivertliler için tam sırat köprüsü gibi bir karşılaşmaydı. Çünkü takım toparlanıyor ama toparlanırken akıllara şu sorular geliyordu; "Oynadığı rakiplerin gücü nasıl?", "Bu takım deplasmana gidecek, seyirci baskısına karşı nasıl oynar?", "Bursaspor iyi takım. Zor maç kaybediyor. Acaba kaza yaşanır mı?" deniyordu. Ama sarı-lacivertliler bu zorlu virajı iyi döndü.

Oyunun geneline baktığınızda kısır bir maç oldu. Fazla gol pozisyonu yoktu. İki taraf da bol bol birbirine yoklama mancınığı attı.

Orta sahada top yapıyorlar ama ileride iki taraf da ısıramıyor. Fenerbahçe ve Bursaspor'un oynama şekline göre maç 0-0 bitecek gibi gözüküyordu.

Nereye kadar? Penaltıya kadar… Penaltı pozisyonlarında defans adamları dikkati çeker. Alakasız yere ayaklarını sokmayacaklar.

Sonra rakip bundan faydalanır. İşte dün akşam olduğu gibi. Böyle gerilim beklenen bir maçta hakem için fazla ters pozisyonlar olmadı.

Yalnız şu var; Fenerbahçe "Şampiyonluğa oynuyorum" diyor. Bursaspor da "Yukarıyı kovalıyorum" diyor. Ama iki taraf da hücum gücünde bunları yapabilecek kapasitede değil.

Yalnız Fenerbahçe'de Aykut'un git-gelinden sonra, Aykut'un med-cezirinden sonra Fenerbahçe'de kımıldama var.

En büyük şey, futbolcular birbirlerine yardım ediyorlar. Sonuna kadar mücadele ediyorlar.

Göze hoş gelen bir futbol oynamıyorlar ama çatır çatır mücadele ediyorlar. Zaten bir futbol seyircisinin de takımından istediği bu değil mi?

Gerisi laf… Sen mücadeleni yaparsan, haliyle pozisyon da senin lehine gelir, netice de… Dün akşam olduğu gibi.

Yalnız Bursaspor'un bu seyircisine göre takımının daha etkili olması lazım.

Yeşil-beyazlıların en güvenilir yeri kale. Yani kalecisi… Harun Tekin çok başarılı bir kaleci.

Milli takım için de büyük bir kazanç. Bu fiziğiyle, yer tutuşuyla, yan toplarıyla, bırakın Türkiye'yi Avrupa'da bir çok takımda oynar.



SEYİRCİ SÜPERDİ

Bursaspor taraftarının dün akşamki maç öncesinde ve sırasında ortaya koyduğu görüntü için tek kelime var: Süperler!

Ama benden iki eksi puan aldılar… Küfüre hiç ama hiç hiç gerek yoktu. Bir de Volkan Demirel'e atılan yabancı maddeler… Ne gereği var, bu yüzden yarın ceza alırsanız yazık değil mi?

Bir tek Fenerbahçe maçıyla lig bitmiyor.