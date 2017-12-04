Fener böyle giderse...

Fenerbahçe bu istekle, şevkle ve hırsla oynarsa sonuna kadar şampiyonluğu kovalar. Tabi seyirci de stada gelirse!

Sezon başı iki maç Galatasaray'ı seyrettikten sonra sarı-kırmızılı taraftarların artık maça gelmeleri gerektiğini söylemiştik. Nitekim statlarını doldurdular, takım da şampiyonluk havasına girdi. Ama teknik direktörleri Tudor'un saçma sapan işleri yüzünden ellerindeki kuşu kaçırdılar. Şimdi tekrar kuşu yakalamak için peşinden koşuyorlar.

Peki Fenerbahçe tarafında ne vardı?

Onlar da kuşu kaçırmak üzerelerdi. Kendi aralarında tartıştılar. Enine boyuna düşündüler, sonunda karar verdiler, farklı bir şekilde mücadele etmeye başladılar.

Şu bir gerçek; Dün gece seyrettiğim Fenerbahçe bu istekte, hırsta ve şevkle oynarsa lig sonuna kadar şampiyonluğu kovalar.

Olurlar veya olamazlar o ayrı bir olay. Ama Fenerbahçe seyircisinin istediği şekil de zaten bu. Kötü oynayabilirsin, ama kötü mücadele edemezsin. Biraz da işe kalite girince Fenerbahçe dün gece güzel şeyler yaptı.

Yani özetle şunu söyleyebiliriz;

Fenerbahçe seyircisi takımına küsmüştü, maçlara gelmiyordu. Ama artık bu futbolu gördükten sonra rahatlıkla gelebilirler.

Hoş, iyi seyirci kötü günde takımının yanında olan seyircidir ama onların da aynen takımları gibi bazı şeyleri geride bırakıp karşılıksız olarak stada gelmeleri gerekir.

İlk yarı Kasımpaşa rakip kaleye gidemedi.

Bakmayın siz, bir frikik golü yediler onda da Fenerbahçe takımının kurduğu baraj hatasından oldu.

Çünkü barajın adı üstünde... Yani su bir taraftan diğer tarafa geçmeyecek. Ama dün akşam yedikleri golde Fenerbahçe'nin kurduğu barajda ya demir eksikti, ya çimento ya da yapılan barajda deniz kabuğu kullandılar ki yenen golde o top oradan geçti.

Kasımpaşa ikinci yarıda bir şeyler yapmaya kalktı. Ama gücü o kadardı.

Sarı-lacivertlilerde önemli olan bir şey daha var. Yıllardır transferlere büyük paralar veriyorlar.

Ama dün gece sahada Fenerbahçe'nin santrforu yoktu.

Santrforsuz bu golleri attılar. Bu hata da kesinlikle yönetimindir. Teknik adamın değil…



VOLKAN TOPARLANMIŞ

VOLKAN Demirel toparlanmış gözüktü.

Özellikle yan toplara doğru çıktı. Muslera'nın gün geçtikçe gerilediği bir yerde Volkan toparlanmaya başlamış. Ama dün gece şöyle bir şey dikkatimi çekti. Bu kadar doğru işler yapmasına rağmen hiç gereksiz yere alanını terk ederek sarı kart gördü.

Onun eksisi de bu oldu. Çünkü göreceği ikinci bir sarı kartta takımını eksik bırakabilirsin. Dolayısıyla bu pozisyonlarda sarı kart yemeyeceksin, kartı ancak pozisyon icabı göreceksin.