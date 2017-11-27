Altın değerinde 3 puan

Antalya maçı Fenerbahçe açısından ‘ligin sonu’ olabilecek bir maçtı. Aykut da bunu bilerek takımı sahaya sürdü ve kritik üç puanı aldı

Son zamanlarda moda bir cümle var;

"Bu maçı versek ne olur veya berabere kalsak ne olur? Dünyanın sonu değil" diye... Ama dün akşamki Fenerbahçe- Antalya maçı, Fenerbahçe açısından dünyanın sonu olabilecek bir maçtı.

Bunun için de Aykut Kocaman, her şeyi sağlama almış özellikle rakiple dişe diş mücadele edecek, koşacak, rakibe basacak oyuncuları seçmiş kadrosuna.

Soldado, geçen hafta 3 tane atmasına rağmen yine yedekte. Valbuena desen, o da yedek...

Bir futbolcunun üç gol atması demek bir hafta sonra oynaması da demek değil.

O geçen haftanın şartlarıydı. Nitekim Fenerbahçe dün gece iyi futbol oynamadı. Ama iyi mücadele etti ve altın değerinde 3 puanı aldı.

Bundan sonra ne olur?

Önümüzdeki hafta Beşiktaş-Galatasaray oynayacak. Yani şampiyonluk yarışındaki rakipleri birbirleriyle oynuyor.

Bakınız! Fenerbahçe, şampiyonluğa giden tencerenin içine girip orada kavrulmak istiyor.

Antalyaspor karşısında sarı-lacivertliler mağlup olsaydı veya berabere kalsaydı şampiyonluk tenceresinin dışında kalacaktı.

Belki de ateşin içine düşecekti!

Fenerbahçe, dün akşam kazanarak o tencerenin içinde kavrulmaya devam ediyor.

Peki Fenerbahçe bu oyunuyla ne yapar? Şampiyonluk yarışında işi sona kadar götürür mü?

Şunu açıkça söyleyeyim; İşi zor...

Beşiktaş sıkıştığı zaman iyi oynayabiliyor, Galatasaray teknik direktörü Tudor şımarmazsa, sihirbazlık yapmaya kalkmazsa iyi işler yapıyor, Başakşehir zaten iyi...

Fenerbahçe'de kadro sıkıntısı var mı? Var...

Hani bir laf var ya; Kör topal gidiyorlar şu anda! Ama nereye kadar?

Kaliteli maç olmadı. Fenerbahçe istediğini aldı.

İki takım da vasatın üzerine çıkamadılar.

Mücadele var mıydı? Vardı ama hikaye.

Futbol keyfi var mıydı? Yoktu...

Bu kadar net!



Bir KÜMESTE iKi HOROZ!

ANTALYASPOR, sezon başında Nasri'yi aldı, takımda Eto'o da var...

İyi güzel de takım var mı? Yok! Yıldızları almakla, transfer yapmakla takım olunmuyor! Antalya'da bir horoz varken, yani Eto'o varken Antalyaspor daha iyiydi. İki horozu sahanın içi kaldırmıyor.

Çünkü tavuklar hangisine oynayacaklarını şaşırıyorlar! Futbol takımında saha içinde bir tane baş olur, lider olur, iki tane olmaz!