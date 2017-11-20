HAKEMiN ETKiSi NETTi

Fenerbahçe 4-1'le net galibiyet aldı. İyi mücadele ettiler ama skora hakemin etkisi de netti





Ey Sivassporlu oyuncular.

Şimdi size diyecekler ki, "Bu kadar sinirlenmeye ne gerek var?"… Kendinizin faul yaptığı pozisyonda bile hakeme büyük tepki gösteriniz. Gösterdiğiniz bu tepkiyi sorduklarında, siz de derdinizi anlatamayacaksınız. Neden?

Siz verilen bütün kararlarda kurbanlık koyun gibi hakemin verdiği kararlara itiraz etmeyeceksiniz.

Bakın, hakemler ne karar veriyorsa "Peki" diyeceksiniz, top oynayacaksınız.

Kartlar, büyüklere ayrı uygulanır küçüklere ayrı uygulanır. Verilen kartlar var, peki verilmeyenler… Mesela hangisi?

25'inci dakikada İsmail Köybaşı atılır mı, kırmızı kart olur mu? Evet, olur. Dirar, ikinci yarıda hakemin gözünün öndü Emre'nin kaşını yardı.

Yine direkt kırmızı… Ama yok!

Eee maç 4-1 bitti. Skora bakınca Sivasspor kötü, Fenerbahçe çok iyi.

Filmin sonu böyle biter. Bu yıllarca böyle bitti, hala aynı bitiyor.

Şöyle bir gerçek var, sarı-lacivertliler eski maçlara göre daha bir diri oynadılar, birbirlerine yardım ettiler.

Fark açılınca da rahatladılar.

Ama Sivas'ın yediği ikinci gol ne öyle? Top iki defa direkten dönüyor, vuranlar hep Fenerbahçeli oyuncular.

Sivasspor defansı havan topu seyreder gibi seyrediyor. Öyle seyredersen, bombayı kalenin ağlarında görürsün. Soldado daha sonra girmesine rağmen üç gol atınca rahatladı.

Pskilojik olarak fayda sağladı.

Kimse skora aldanmasın. Fenerbahçe dün Sivasspor karşısında iyi mücadele etti, sadece o kadar!

Ama net bir skor elde etti.

Maalesef ama maalesef bu skorda hakemin etkisi netti.





ŞENER'E SARI KART YANLIŞ

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun Fenerbahçeli oyunculara verdiği kartlara bakıyorum...

Mehmet Topal'a çıkan kart kesinlikle doğru. Ama Şener Özbayraklı'ya çıkan kart hatalıydı.

Pozisyon penaltı mı? Hayır değil ama orada temas var. Hakemin Şener'e gösterdiği sarı kart kesinlikle hatalıydı.





ADALET DAĞITAMAZSAN...

Hakem, saha içinde futbolcuyla mücadele edemez. Hakem futbolculara sinirlenip karar veremez, kart gösteremez. Sen adalet dağıtıyorsun.

Adaleti sen dağıtamazsan eğer bu sefer futbolcu futbolcuya adalet uygulamaya başlar. Maçı bir gözle seyrederseniz 4-1'lik skoru görürsünüz, başka bir gözle seyrederseniz hakem kararıyla bir takımın nasıl kazandığını görürsünüz.